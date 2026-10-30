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[VIDEO] California Fitness đóng toàn bộ cơ sở tại Hà Nội

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[VIDEO] California Fitness đóng toàn bộ cơ sở tại Hà Nội

California Fitness thông báo đóng các cơ sở ở Hà Nội ngày 24–25/10, khiến cả nước chỉ còn 3 chi nhánh. Hội viên lo quyền lợi, người lao động bị nợ bảo hiểm.

Minh Quân - Hà Anh
#California Fitness #Phòng tập thể hình #Đóng cửa doanh nghiệp #Quyền lợi hội viên #Nợ bảo hiểm xã hội

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