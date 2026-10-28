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[VIDEO] California Fitness đóng cửa thêm 5 cơ sở trong một tuần

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[VIDEO] California Fitness đóng cửa thêm 5 cơ sở trong một tuần

Đến 18/10, California Fitness & Yoga tạm dừng ít nhất 5 cơ sở tại Đồng Nai, Đà Nẵng, Hà Nội và TP.HCM, khiến hội viên đối mặt phí lớp mới và dịch vụ bị cắt.

Minh Quân - Hà Anh
#California Fitness & Yoga #Phòng tập thể hình #Đóng cửa doanh nghiệp #Dịch vụ hội viên #Đồng Nai

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