Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[VIDEO] Bạo lực khiến hơn 3.000 doanh nghiệp Pháp điêu đứng

SPOTLIGHT

[VIDEO] Bạo lực khiến hơn 3.000 doanh nghiệp Pháp điêu đứng

Bộ trưởng Serge Papin cho biết hơn 3.000 doanh nghiệp Pháp bị tấn công chỉ trong một cuối tuần; Carrefour mất khoảng 1,7 tỷ euro vốn hóa.

Minh Quân - Hà Anh
#Serge Papin #Carrefour #Doanh nghiệp Pháp #Bạo lực #Vốn hóa thị trường

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT