VIB phản hồi về sai phạm tại Chi nhánh Huế vừa bị Thanh tra NHNN kết luận

Ngày 11/3/2026, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 đã ban hành Thông báo số 53/TB-TTNH về Kết luận thanh tra đối với Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) - Chi nhánh Huế. Trước đó, vào ngày 4/3/2026, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 đã ban hành Kết luận thanh tra số 42/KL-TTNH đối với đơn vị này. Nội dung thanh tra tập trung vào hoạt động cấp tín dụng, phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro, xử lý nợ xấu và việc chấp hành các quy định về phòng, chống rửa tiền.

Theo đó, trong công tác thẩm định và xét duyệt cho vay, VIB Chi nhánh Huế đã để xảy ra nhiều sai sót về quy trình và tính chính xác của hồ sơ. Cụ thể, đơn vị này chưa thực hiện đánh giá cụ thể về địa điểm và cơ sở kinh doanh của doanh nghiệp trong các đề xuất thẩm định. Đối với mảng cho vay mua xe mục đích kinh doanh vận tải hành khách đường bộ, ngân hàng đã bỏ qua việc thẩm định các chỉ số vận hành cốt lõi như doanh thu bình quân, số ngày chạy xe thực tế, chi phí nhiên liệu, phí cầu đường, bến bãi và bảo hiểm. Việc đánh giá năng lực tài chính của khách hàng cũng bộc lộ sự thiếu sâu sát khi số liệu về lợi nhuận sau thuế và khấu hao bị ghi nhận thiếu chính xác.

Đặc biệt, chi nhánh đã thẩm định nguồn thu nhập từ việc cho thuê bất động sản để trả nợ trong khi thực tế một số tài sản này không thuộc sở hữu của khách hàng và thiếu cơ sở chứng minh nguồn tiền. Ngoài ra, việc nâng hạn mức cấp tín dụng không phù hợp với thực trạng kinh doanh, thiếu tài liệu chứng minh vốn tự có và chưa đánh giá cụ thể về người có liên quan của khách hàng theo quy định nội bộ cũng là những sai phạm đáng chú ý.

VIB Chi nhánh Huế có nhiều sai phạm trong hoạt động cho vay, quản lý tài sản đảm bảo và giám sát vốn vay.

Trong công tác kiểm tra, giám sát vốn vay tại VIB Chi nhánh Huế, cơ quan thanh tra đã chỉ ra nhiều sai phạm cụ thể. Đối với các khoản cho vay sửa chữa nhà ở, công tác kiểm tra sau cho vay bị thiếu hình ảnh sau sửa chữa nhà, cụ thể là thiếu ảnh màu thể hiện công trình thi công hoàn thiện đúng với địa chỉ trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định nội bộ của VIB. Bên cạnh đó, dù nguồn trả nợ của khách hàng đến từ hoạt động kinh doanh cho thuê bất động sản và kinh doanh mua, nhưng đơn vị đã không thực hiện kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh thực tế tại thời điểm kiểm tra. Hồ sơ vay vốn cũng ghi nhận tình trạng thiếu chứng từ chứng minh việc sử dụng vốn vay đúng mục đích và chưa kiểm tra tình hình cho thuê bất động sản để có cơ sở đánh giá chính xác nguồn thu nhập trả nợ. Ngoài ra, việc thực hiện kiểm tra định kỳ tại chi nhánh được đánh giá là chưa đầy đủ, trong đó quá trình kiểm tra không có các tài liệu, chứng từ kèm theo để làm bằng chứng cho các thông tin kiểm tra theo quy định nội bộ của ngân hàng.

Về tài sản đảm bảo vẫn còn sai phạm. Theo văn bản quy định của VIB, đối với diện tích quy hoạch cây xanh phải được định giá theo đơn giá Nhà nước tuy nhiên qua kiểm tra tài sản thế chấp của khách hàng có 1 phần diện tích quy hoạch đất cây xanh nhưng đơn vị định giá theo giá thị trường. Ngoài ra, đơn vị cũng chưa hoàn thiện thủ tục thế chấp tài sản bảo đảm khoản vay.

Trong nhóm các sai phạm khác, cơ quan thanh tra chỉ rõ VIB Chi nhánh Huế đã thực hiện giải ngân dựa trên hóa đơn bán hàng giữa hai bên nhưng lại thiếu hóa đơn theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123 ngày 19/10/2020 của Chính phủ về hóa đơn, chứng từ. Đồng thời, các chứng từ được sử dụng để chứng minh nguồn thu nhập trả nợ của khách hàng từ hoạt động kinh doanh chỉ là các hóa đơn bán lẻ thông thường và sổ sách viết tay. Công tác thu thập thông tin liên quan đến hồ sơ tài chính của các công ty vay vốn tại chi nhánh cũng bị đánh giá là chưa chặt chẽ.

Bên cạnh đó, đơn vị chưa thực hiện việc đánh giá lại tài sản đảm bảo định kỳ theo đúng các quy định nội bộ của hệ thống VIB. Đặc biệt, thanh tra phát hiện trường hợp khách hàng vay vốn với mục đích bù đắp vốn tự có để nhận chuyển nhượng bất động sản, nhưng ngân hàng lại thực hiện giải ngân chuyển khoản cho một người khác không đúng đối tượng.

Liên quan đến việc sử dụng dự phòng rủi ro và xử lý nợ, cơ quan thanh tra chỉ rõ VIB Chi nhánh Huế chưa thực hiện xác định trách nhiệm của cá nhân, bộ phận liên quan đến khoản vay sử dụng dự phòng để có biện pháp xử lý theo quy định. Trong công tác xử lý nợ xấu, một số hồ sơ thiếu biên bản làm việc với khách hàng hoặc biên bản không thể hiện ngày tháng năm. Báo cáo phân tích nợ xấu chi tiết cho từng khách hàng để xác định nguyên nhân quá hạn cũng chưa được thực hiện đầy đủ. Đồng thời, các biện pháp thu hồi nợ ngoại bảng sau khi xử lý rủi ro của đơn vị trong thời kỳ thanh tra được đánh giá là chưa đạt hiệu quả.

Căn cứ trên các kết quả này, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 đã đưa ra 7 kiến nghị đối với VIB và VIB Chi nhánh Huế nhằm yêu cầu đơn vị thực hiện các biện pháp khắc phục, hạn chế rủi ro và đảm bảo hoạt động an toàn theo quy định pháp luật. Thông báo cũng ghi nhận trong thời kỳ thanh tra, VIB Chi nhánh Huế không vi phạm các quy định đến mức phải áp dụng các biện pháp xử lý theo thẩm quyền và về cơ bản vẫn chấp hành các quy định chung của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động cấp tín dụng, phân loại tài sản có cũng như phòng, chống rửa tiền.

Phản hồi về những nội dung trên, ngày 16/3/2026, đại diện VIB cho biết: "Kết luận cũng chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục trong quá trình thực thi tại chi nhánh. Những tồn tại này không phản ánh chính sách hay định hướng của Ngân hàng. Chúng tôi nghiêm túc tuân thủ kết luận của cơ quan thanh tra và triển khai đầy đủ các kiến nghị theo đúng lộ trình".