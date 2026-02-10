Vẻ đẹp 'thoát tục' gây mê của mỹ nhân Tân Cương Cổ Lực Na Trát

Hà Nội

Giải trí

Cổ Lực Na Trát ngày càng toát lên khí chất thanh tao, khiến mỗi lần xuất hiện đều thu hút sự chú ý của công chúng.

Thu Cúc (tổng hợp)
Theo Vietnamnet, Cổ Lực Na Trát là người dân tộc Ô Lỗ Mộc Tề của Tân Cương. Cô có chiều cao 1m72. Ảnh: Instagram Cổ Lực Na Trát.
Gương mặt của Cổ Lực Na Trát hài hòa với sống mũi cao, đôi mắt sâu, đường viền khuôn mặt rõ nét, tạo nên vẻ đẹp vừa hiện đại vừa phảng phất nét cổ điển. Ảnh: Tiền Phong.
Đôi mắt to, ánh nhìn trong trẻo nhưng có chiều sâu giúp Cổ Lực Na Trát dễ dàng ghi điểm trong các khung hình cận cảnh, mang đến cảm giác dịu dàng, thanh khiết. Ảnh: Vietnamnet.
Làn da trắng mịn, đều màu là lợi thế giúp mỹ nhân Tân Cương chinh phục nhiều phong cách trang điểm, từ nhẹ nhàng, tự nhiên đến sắc sảo, quyến rũ. Ảnh: Vietnamnet.
Không theo đuổi hình ảnh gợi cảm quá đà, Cổ Lực Na Trát thường được khen ngợi bởi thần thái thanh tao, toát lên vẻ đẹp 'thoát tục' trong những bộ trang phục đơn giản. Ảnh: Vietnamnet.
Chỉ dùng tay áo che nắng, mỹ nhân Tân Cương cũng tạo nên khoảnh khắc đẹp như tranh. Theo Tiền Phong, nhà sản xuất Vu Chính đã khéo léo chọn cho Cổ Lực Na Trát tạo hình không rườm rà nhiều chi tiết, trang phục đều có màu sắc ngọt ngào thanh nhã càng tôn lên khí chất kiêu sa của cô ở dự án phim Ngọc Minh Trà Cốt năm 2025. Ảnh: Tiền Phong.
Cổ Lực Na Trát tham gia nhiều bộ phim như: Tiên kiếm kỳ hiệp 5, Phong khởi Tây Châu, 10 năm 3 tháng 30 ngày. Ảnh: Instagram Cổ Lực Na Trát.
Ngoài lĩnh vực diễn xuất, nữ diễn viên sinh năm 1992 còn thử sức với vai trò người dẫn chương trình. Ảnh: Instagram Cổ Lực Na Trát.
Hiện tại, Cổ Lực Na Trát vẫn là gương mặt quen thuộc tại các sự kiện giải trí, thời trang, luôn thu hút sự quan tâm của truyền thông và người hâm mộ. Ảnh: Instagram Cổ Lực Na Trát.
