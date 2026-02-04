Hà Nội

Kho tri thức

Tuyệt đẹp thác nước lớn nhất khu vực Bắc Mỹ đóng băng một phần

Thác Niagara - thác nước lớn nhất khu vực Bắc Mỹ - bị đóng băng một phần tạo nên cảnh quan độc đáo, thu hút nhiều du khách tới tham quan, chụp ảnh.

Do tuyết rơi dày và thời tiết lạnh hơn nhiều với mức nhiệt độ dưới -20 độ C, thác Niagara bị đóng băng một phần. Trong khi đó, nhiều khu vực khác của thác nước vẫn chảy như bình thường. Ảnh: Niagara Parks.
Thêm nữa, sương mù xuất hiện ở khu vực thác Niagara càng tạo nên cảnh quan độc đáo, thú vị. Ảnh: Niagara Parks.
Sự việc này đã thu hút sự chú ý không chỉ người dân địa phương mà còn cả du khách. Nhiều người tới thác Niagara để chiêm ngưỡng cảnh tượng độc đáo ở thác nước kỳ vĩ này. Ảnh: Niagara Parks.
Một số người quay được video cho thấy những vệt nước đóng băng, cầu vồng phản chiếu ánh sáng... ở thác Niagara. Những video này thu hút nhiều lượt xem. Ảnh: Shutterstock, photo editor: Dastan Shanay.
Niagara là thác nước lớn nhất khu vực Bắc Mỹ, trải dài qua biên giới Mỹ và Canada. Ảnh: prestigeonline.com.
Ba thác nước gồm: thác Horseshoe (hay Thác Canada), thác Mỹ và thác Bridal Veil trong thác Niagara đều bắt nguồn từ sông Niagara. Đây là dòng sông rộng lớn dài 58 km từ hồ Erie đến hồ Ontario. Ảnh: Niagara Parks.
Trong đó, Horseshoe là thác rộng nhất và cao nhất trong 3 thác khi có chiều ngang hơn 670m, dòng nước đổ từ độ cao 57m. Xếp thứ hai là Thác Mỹ với chiều rộng hơn 286 m, độ cao khoảng 27m. Ở vị trí cuối cùng là thác Bridal Veil cao tương đương thác Mỹ nhưng chiều rộng chỉ hơn 13m. Ảnh: Alina Grabovskaya/Pexels.
Khoảng 3.160 tấn nước chảy qua thác Niagara mỗi giây. Theo đó, Niagara trở thành thác nước vĩ đại nhất ở Bắc Mỹ cả về chiều rộng và thể tích. Ảnh: Severe Weather &amp; Natural Disasters/Facebook.
Mời độc giả xem video: Bão tuyết kỷ lục ở Mỹ. Nguồn: VTV1.
Tâm Anh (TH)
