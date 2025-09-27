Hà Nội

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 28/9: Kim Ngưu đừng vội vàng kẻo thiệt thân

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 28/9: Kim Ngưu đừng vội vàng kẻo thiệt thân

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 28/9, Kim Ngưu đầu tư chớ vội vàng mù quáng kẻo mất nhiều hơn được. Xử Nữ không để ý dễ bị người khác lợi dụng.

Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương làm việc nên từng bước một, không vội vàng thì sẽ không sai sót. Sự nghiệp vận thế khá tốt, khi làm việc đừng cao ngạo mà kém thực tế, hãy cứ làm từ từ, người khác có thúc giục cũng vô ích, đừng vì lời nói của người khác mà làm rối nhịp độ của mình. Tài vận hôm nay ổn, có quá nhiều khoản chi tiêu cần xử lý, chỉ cần dám cắt giảm thì sẽ không gặp khó khăn về kinh tế. Tình cảm vận thế khá ổn, ở bên người yêu ít, nên cố gắng tranh thủ nhiều thời gian để bầu bạn hơn. Sức khỏe vận thế khá tốt, hãy nghỉ ngơi nhiều kẻo cơ thể không chịu nổi.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu không nên quá chua ngoa gay gắt, làm mất lòng người là chuyện không cần thiết. Sự nghiệp vận thế ở mức trung bình, trong công việc có phần hơi vội, đối tác hay khách hàng không hiểu ý của bạn thì hãy kiên nhẫn trao đổi thêm, tránh để hiểu lầm càng lúc càng lớn, làm chậm tiến độ. Tài vận bình thường, trong đầu tư tài chính có những việc chưa rõ ràng mà mù quáng lao vào thì chắc chắn sẽ chịu thiệt. Tình cảm vận thế bình thường, khi trò chuyện nên tránh xung đột bằng lời nói, nóng giận quá không có lợi cho việc trao đổi rõ ràng vấn đề. Sức khỏe vận thế trung bình, chú ý cẩn thận dị ứng.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử nên nghe thêm ý kiến chuyên môn mới có thể tránh được rủi ro, lời khuyên thẳng thắn đừng coi thường. Sự nghiệp vận thế khá tốt, bạn có vận quý nhân, được chỉ dẫn nhiều, đừng thấy người khác yêu cầu bạn nhiều mà khó chịu, tất cả đều vì công việc không có gì đáng buồn. Tài vận bình thường, làm việc tuần tự thì cơ bản sẽ có chút thu nhập. Tình cảm vận thế bình thường, mọi người xung quanh đều ủng hộ sự phát triển của mối quan hệ giữa bạn và người yêu, chỉ là tiến độ có hơi chậm. Sức khỏe vận thế tạm ổn, thân thể khỏe mạnh, tinh thần sung túc.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải hôm nay vận thế hơi yếu, hiện tại bạn tốt nhất đừng hành động hấp tấp, thời gian có thể giúp giải quyết mọi việc, kiên nhẫn thì hơn. Sự nghiệp vận thế kém, những nhiệm vụ chưa làm xong có thể tạm gác lại, càng nóng vội thì càng không được, những trở ngại từ bên ngoài thường khó có thể xử lý ngay. Tài vận vận thế yếu, lợi ích không thể chỉ ngồi chờ mà đến, giải quyết vấn đề thì mới có được thu hoạch. Tình cảm vận thế hơi yếu, đừng tự tạo vấn đề trong mối quan hệ, hãy bao dung nhau nhiều hơn. Sức khỏe yếu, nên tĩnh dưỡng, đừng quá lao lực.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử hôm nay vận thế khá ổn, trong cuộc sống và công việc đừng chỉ nghĩ đến chuyện của mình, hãy quan tâm nhiều hơn đến bạn bè và người thân thì hơn. Sự nghiệp vận thế tạm được, trong công việc có thể phải đối mặt với tình huống bỏ ra nhiều công sức, nhưng bản thân không làm thì sẽ chẳng có gì, đôi khi bất đắc dĩ cũng phải làm, giữ tâm thái thoải mái, đừng nóng vội. Tài vận bình thường, nên mua sắm theo đúng mức tiêu dùng thực tế của mình thì tốt. Tình cảm vận thế trung bình, bạn mong người yêu quan tâm mình nhiều hơn, nhưng cũng đừng bỏ qua mong muốn của đối phương. Sức khỏe ổn, vận động giúp giải tỏa tâm trạng xấu.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ hôm nay vận thế bình thường, trong cuộc sống và công việc đừng chỉ cắm đầu làm một mình, quan sát sự thay đổi xung quanh cũng quan trọng không kém. Sự nghiệp hơi yếu, chỉ biết làm việc mà chẳng để ý gì thì cuối cùng dễ bị người khác lợi dụng, vừa làm vừa quan sát chuyện xung quanh, cố gắng tránh rơi vào rắc rối. Tài vận bình thường, trong đời sống hằng ngày hãy học hỏi thêm kiến thức, nâng cao nhận thức sẽ giúp giảm thiểu sai sót và tổn thất. Tình cảm vận thế trung bình, cả hai đều bận rộn với việc riêng, không có thời gian để trò chuyện, gắn kết. Sức khỏe tạm, nên tĩnh dưỡng.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình hôm nay vận thế hơi yếu, bạn muốn làm tốt công việc trong tay, nhưng lực bất tòng tâm cũng khó. Sự nghiệp hơi kém, khả năng bị chèn ép cao, tốt nhất hãy giữ nhịp độ làm việc theo cách của mình, tránh để người khác dụ dỗ nhận thêm trách nhiệm và việc không thuộc về mình. Tài vận yếu, đầu tư tài chính với những dự án không đủ sức gánh thì đừng tham gia, thà không làm gì còn hơn là hành động mù quáng. Tình cảm vận thế hơi yếu, trong mối quan hệ đừng cái gì cũng nhường nhịn, nguyên tắc của bản thân không nên bỏ hết. Sức khỏe trung bình, nghỉ ngơi nhiều, đừng thức khuya.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Thiên Yết hôm nay vận thế khá tốt, bạn giỏi quan sát, biết chăm sóc cảm xúc của người khác, không nói những lời không hợp lúc. Sự nghiệp vận thế tốt, đa phần đồng nghiệp thấy bạn dễ gần, quan hệ hòa hợp, dễ nhận được sự giúp đỡ từ người khác, nếu có khả năng cũng nên hồi đáp lại sự hỗ trợ đó. Tài vận ổn, đầu tư tài chính chỉ cần làm tốt những dự án hiện tại là đủ, không cần thiết phải lao vào cái mới. Tình cảm vận thế khá ổn, bạn và người yêu hòa thuận, cả hai bình tĩnh trao đổi, không nóng nảy. Sức khỏe khá tốt, ít khi tức giận hay lo lắng.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã hôm nay vận thế ổn, trong cuộc sống và công việc muốn làm tốt một việc chắc chắn phải bỏ công sức, không thể đơn giản nhẹ nhàng mà xong. Sự nghiệp ổn, bạn cần ý thức rằng làm nhiệm vụ sẽ không đơn giản, tốn thời gian nhiều cũng đừng sốt ruột. Tài vận bình thường, trong đầu tư tài chính, những dự án phức tạp và không hiểu rõ thì đừng tham gia, kẻo bị mắc kẹt thì dở. Tình cảm vận thế trung bình, cả hai đều muốn nắm quyền chủ động trong mối quan hệ, thực ra thử buông để đối phương làm chủ cũng không tệ. Sức khỏe ổn, nghỉ ngơi tốt, ít tiêu hao sức lực.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết hôm nay vận thế khá ổn, trong công việc và cuộc sống có thể làm được nhiều việc, đừng cố chấp một hướng không chịu thay đổi. Sự nghiệp vận thế tốt, khi làm việc khá linh hoạt, biết ứng biến khi gặp chuyện, nhưng chú ý đừng quá khéo léo khiến người khác thấy không đáng tin, hãy thể hiện mặt chuyên nghiệp là được. Tài vận ổn, cứ làm việc theo kế hoạch, đừng lơ là là được. Tình cảm vận thế khá ổn, bạn có thời gian ở bên người yêu nhiều hơn, gia tăng sự tương tác giúp giảm cảm giác bất an. Sức khỏe khá tốt, vận động cơ thể hợp lý sẽ có lợi cho sức khỏe.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình hôm nay vận thế tốt, trong công việc và cuộc sống nên kết giao thêm bạn mới, tham gia một nhóm nào đó thì làm việc sẽ thuận lợi hơn. Sự nghiệp vận thế tốt, trong công việc nên học cách làm việc nhóm, sức của một người luôn có hạn, mọi người cùng nhau thì mới dễ hoàn thành nhiệm vụ, bạn cũng có thể tận dụng sức mạnh tập thể. Tài vận ổn, có thể cân nhắc tham gia vài dự án trọn gói, xác suất sinh lời cao hơn. Tình cảm vận thế khá ổn, cả hai đều hài lòng với hiện trạng, ít phàn nàn. Sức khỏe khá tốt, tinh thần dồi dào.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư hôm nay vận thế tạm ổn, trong công việc và đời sống dù có khó khăn cũng có thể được giải quyết ổn thỏa, không cần lo lắng nhiều. Sự nghiệp vận thế khá ổn, trong công việc có gặp chút rắc rối nhỏ cũng không sao, coi như rèn luyện năng lực ứng biến, tin rằng mình có thể xử lý tốt, hãy tự tin hơn. Tài vận ổn, đừng xem nhẹ sự tiết kiệm, có khi tiết kiệm được một khoản lớn. Tình cảm vận thế khá ổn, trong mối quan hệ cả hai hòa thuận, cùng nhau nỗ lực duy trì tình cảm mà không lơ là. Sức khỏe tạm, vận động vừa phải, chú ý xương khớp.
