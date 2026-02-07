Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 8/2: Song Tử cẩn thận đắc tội quý nhân

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 8/2: Song Tử cẩn thận đắc tội quý nhân

Theo tử vi cung hoàng đạo ngày 8/2, Song Tử có thành công cũng đừng cậy thế làm càn, đắc tội quý nhân sẽ rước họa vào thân. Bạch Dương chớ giấu dốt.

Bích Hậu
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương một số nhiệm vụ thực hiện khá tốn sức, vẫn cần phải luyện tập không ngừng mới có thể thành thục. Sự nghiệp: Hành sự theo các bước đã định là được, gặp việc không hiểu nên hỏi nhiều xem nhiều, đừng giấu dốt làm lỡ việc, nếu bạn thực sự khiêm tốn cầu giáo thì người khác sẽ chỉ bảo. Tài lộc: Nên chọn những dự án bản thân chắc chắn để bắt tay vào. Tình cảm: Nửa kia đa phần không muốn làm phiền bạn, thực tế khi cần hỗ trợ họ không được thong dong cho lắm. Sức khỏe: Cơ thể cơ bản khỏe mạnh không có vấn đề gì lớn.
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương một số nhiệm vụ thực hiện khá tốn sức, vẫn cần phải luyện tập không ngừng mới có thể thành thục. Sự nghiệp: Hành sự theo các bước đã định là được, gặp việc không hiểu nên hỏi nhiều xem nhiều, đừng giấu dốt làm lỡ việc, nếu bạn thực sự khiêm tốn cầu giáo thì người khác sẽ chỉ bảo. Tài lộc: Nên chọn những dự án bản thân chắc chắn để bắt tay vào. Tình cảm: Nửa kia đa phần không muốn làm phiền bạn, thực tế khi cần hỗ trợ họ không được thong dong cho lắm. Sức khỏe: Cơ thể cơ bản khỏe mạnh không có vấn đề gì lớn.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu tổng thể luôn cảm thấy có tình trạng bị quản thúc, nhưng cảm giác an toàn cũng tăng lên không ít. Sự nghiệp: Chỉ có thể làm việc trong một phạm vi nhất định không có nhiều quyền tự chủ, nhưng điều này cũng giúp giảm bớt xác suất xảy ra rủi ro, chú ý tự bảo vệ mình đừng để bị đổ lỗi. Tài lộc: Duy trì hiện trạng sẽ tốt hơn, không dễ xảy ra tổn thất. Tình cảm: Cảm thấy bạn đời quản lý hơi nhiều, nên nghĩ đến ý tốt của họ và bớt hờn dỗi. Sức khỏe: Chỉ cần tĩnh dưỡng là được.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu tổng thể luôn cảm thấy có tình trạng bị quản thúc, nhưng cảm giác an toàn cũng tăng lên không ít. Sự nghiệp: Chỉ có thể làm việc trong một phạm vi nhất định không có nhiều quyền tự chủ, nhưng điều này cũng giúp giảm bớt xác suất xảy ra rủi ro, chú ý tự bảo vệ mình đừng để bị đổ lỗi. Tài lộc: Duy trì hiện trạng sẽ tốt hơn, không dễ xảy ra tổn thất. Tình cảm: Cảm thấy bạn đời quản lý hơi nhiều, nên nghĩ đến ý tốt của họ và bớt hờn dỗi. Sức khỏe: Chỉ cần tĩnh dưỡng là được.
Song Tử (21/5 - 21/6): Song Tử hành sự không được cậy thế làm càn, cẩn thận đắc tội quý nhân, rước họa vào thân. Sự nghiệp: Bản thân tính khí hơi nóng nảy, người gặp phải cũng khó chung sống, giao tiếp khó tránh khỏi mỉa mai và nồng nặc mùi thuốc súng, nên giữ lý trí đừng quá khích. Tài lộc: Lắng nghe những lời khuyên có ích cho mình, đừng để tâm đến lời phàn nàn hay soi mói. Tình cảm: Nửa kia thích châm chọc mình, nếu muốn phản bác hãy chú ý chừng mực, đừng để mâu thuẫn trở nên khó thu xếp. Sức khỏe: Bớt nóng giận là tốt nhất.
Song Tử (21/5 - 21/6): Song Tử hành sự không được cậy thế làm càn, cẩn thận đắc tội quý nhân, rước họa vào thân. Sự nghiệp: Bản thân tính khí hơi nóng nảy, người gặp phải cũng khó chung sống, giao tiếp khó tránh khỏi mỉa mai và nồng nặc mùi thuốc súng, nên giữ lý trí đừng quá khích. Tài lộc: Lắng nghe những lời khuyên có ích cho mình, đừng để tâm đến lời phàn nàn hay soi mói. Tình cảm: Nửa kia thích châm chọc mình, nếu muốn phản bác hãy chú ý chừng mực, đừng để mâu thuẫn trở nên khó thu xếp. Sức khỏe: Bớt nóng giận là tốt nhất.
Cự Giải (22/6 - 22/7): Cự Giải đã ở ngưỡng cửa của thành công, hiện tại cần vững vàng đừng kiêu ngạo là được. Sự nghiệp: Chú ý nhịp độ không được hoảng loạn, càng gần thành công càng phải cẩn thận, sắp xếp tốt việc của mình để tránh sai sót. Tài lộc: Thiết thực thực hiện dự án để thu về lợi nhuận, nâng cao thu nhập không phải vấn đề lớn. Tình cảm: Có nhiều chủ đề để trò chuyện, đôi bên đều cảm thấy vui vẻ và gặt hái được nhiều điều. Sức khỏe: Cơ thể khỏe mạnh cơ bản không xuất hiện chuyện gì khó chịu.
Cự Giải (22/6 - 22/7): Cự Giải đã ở ngưỡng cửa của thành công, hiện tại cần vững vàng đừng kiêu ngạo là được. Sự nghiệp: Chú ý nhịp độ không được hoảng loạn, càng gần thành công càng phải cẩn thận, sắp xếp tốt việc của mình để tránh sai sót. Tài lộc: Thiết thực thực hiện dự án để thu về lợi nhuận, nâng cao thu nhập không phải vấn đề lớn. Tình cảm: Có nhiều chủ đề để trò chuyện, đôi bên đều cảm thấy vui vẻ và gặt hái được nhiều điều. Sức khỏe: Cơ thể khỏe mạnh cơ bản không xuất hiện chuyện gì khó chịu.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử sẽ nhận thấy có những việc không thuận lợi nhưng sức ảnh hưởng không lớn cơ bản có thể vượt qua. Sự nghiệp: Thiết thực làm việc là tốt nhất, sai sót nhỏ nếu không chú ý cũng sẽ thành lớn, đừng có tâm lý cầu may. Tài lộc: Những dự án trước đây làm tốt thì hãy giữ vững, cố gắng đừng làm những thứ mới. Tình cảm: Ngay cả khi có vấn đề nhỏ cũng sẽ không gây ảnh hưởng gì đến mối quan hệ, hãy bình thản đối mặt. Sức khỏe: Cơ bản khỏe mạnh chỉ cần tĩnh dưỡng là được.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử sẽ nhận thấy có những việc không thuận lợi nhưng sức ảnh hưởng không lớn cơ bản có thể vượt qua. Sự nghiệp: Thiết thực làm việc là tốt nhất, sai sót nhỏ nếu không chú ý cũng sẽ thành lớn, đừng có tâm lý cầu may. Tài lộc: Những dự án trước đây làm tốt thì hãy giữ vững, cố gắng đừng làm những thứ mới. Tình cảm: Ngay cả khi có vấn đề nhỏ cũng sẽ không gây ảnh hưởng gì đến mối quan hệ, hãy bình thản đối mặt. Sức khỏe: Cơ bản khỏe mạnh chỉ cần tĩnh dưỡng là được.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ hành sự đa phần đều có thể tạo ra thành tích, bớt lo âu và yên tâm hoàn thành từng nhiệm vụ là được. Sự nghiệp: Không phải cứ dốc toàn lực là thu được lợi nhuận lý tưởng, cần chuẩn bị sẵn tâm lý nỗ lực và kết quả không tương xứng, hãy tận nhân lực tri thiên mệnh. Tài lộc: Tiết kiệm nhiều hơn và bớt những việc tiêu tốn tiền bạc, nếu không lúc thực sự thiếu tiền sẽ hối hận. Tình cảm: Mối quan hệ thân thiết không có tiến triển gì, cứ bình lặng trôi qua từng ngày. Sức khỏe: Vận động thích hợp có lợi cho sức khỏe.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ hành sự đa phần đều có thể tạo ra thành tích, bớt lo âu và yên tâm hoàn thành từng nhiệm vụ là được. Sự nghiệp: Không phải cứ dốc toàn lực là thu được lợi nhuận lý tưởng, cần chuẩn bị sẵn tâm lý nỗ lực và kết quả không tương xứng, hãy tận nhân lực tri thiên mệnh. Tài lộc: Tiết kiệm nhiều hơn và bớt những việc tiêu tốn tiền bạc, nếu không lúc thực sự thiếu tiền sẽ hối hận. Tình cảm: Mối quan hệ thân thiết không có tiến triển gì, cứ bình lặng trôi qua từng ngày. Sức khỏe: Vận động thích hợp có lợi cho sức khỏe.
Thiên Bình (23/9 - 23/10): Thiên Bình nếu không phục tùng số đông thì bản thân làm việc khó khăn sẽ không ít, khó lòng xoay chuyển cục diện. Sự nghiệp: Bản thân không làm việc giống mọi người sẽ bị cô lập, biết nhận sai một chút và thành thật đi theo số đông mới là hành động an toàn. Tài lộc: Những thói quen tiêu dùng không tốt nhất định phải sửa đổi ngay không được tiếp tục. Tình cảm: Chung sống với nửa kia chỉ cần đại hướng nhất quán là được, đừng xoắn xuýt vào những vấn đề chi tiết. Sức khỏe: Chú ý kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, bớt lo toan mới không ảnh hưởng sức khỏe.
Thiên Bình (23/9 - 23/10): Thiên Bình nếu không phục tùng số đông thì bản thân làm việc khó khăn sẽ không ít, khó lòng xoay chuyển cục diện. Sự nghiệp: Bản thân không làm việc giống mọi người sẽ bị cô lập, biết nhận sai một chút và thành thật đi theo số đông mới là hành động an toàn. Tài lộc: Những thói quen tiêu dùng không tốt nhất định phải sửa đổi ngay không được tiếp tục. Tình cảm: Chung sống với nửa kia chỉ cần đại hướng nhất quán là được, đừng xoắn xuýt vào những vấn đề chi tiết. Sức khỏe: Chú ý kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, bớt lo toan mới không ảnh hưởng sức khỏe.
Bọ Cạp (24/10 - 21/11): Bọ Cạp hành sự dễ kiểu hứng thú nhất thời, không có lòng kiên nhẫn và nghị lực thì việc gì cũng không thành. Sự nghiệp: Tránh xa những kẻ chỉ nói mà không làm, cũng đừng tin vào lời hứa hẹn của họ, tránh bị lừa làm lãng phí thời gian quý báu. Tài lộc: Ưu tiên chọn những dự án trong khả năng gánh vác, ngân sách không cao thì đừng thử thách đòn bẩy lớn. Tình cảm: Luôn dò xét lẫn nhau khi chung sống, thực tế việc này vô ích và chỉ lãng phí thời gian. Sức khỏe: Chú ý dinh dưỡng cân bằng là được.
Bọ Cạp (24/10 - 21/11): Bọ Cạp hành sự dễ kiểu hứng thú nhất thời, không có lòng kiên nhẫn và nghị lực thì việc gì cũng không thành. Sự nghiệp: Tránh xa những kẻ chỉ nói mà không làm, cũng đừng tin vào lời hứa hẹn của họ, tránh bị lừa làm lãng phí thời gian quý báu. Tài lộc: Ưu tiên chọn những dự án trong khả năng gánh vác, ngân sách không cao thì đừng thử thách đòn bẩy lớn. Tình cảm: Luôn dò xét lẫn nhau khi chung sống, thực tế việc này vô ích và chỉ lãng phí thời gian. Sức khỏe: Chú ý dinh dưỡng cân bằng là được.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã chú ý đừng để bị quan điểm của người khác dắt mũi, nghĩ kỹ xem cái gì là thật cái gì là giả. Sự nghiệp: Đừng vì cẩu thả mà phạm sai lầm, kiểm tra kỹ chi tiết và bớt mơ hồ, để lại ấn tượng đáng tin cậy thì cấp trên và khách hàng mới giao dự án tốt cho bạn. Tài lộc: Thận trọng khi bắt tay vào dự án mới, bảo thủ một chút sẽ dễ thu lợi hơn. Tình cảm: Đừng tùy hứng trong mối quan hệ thân thiết, bao dung nửa kia nhiều hơn tình cảm mới lâu bền. Sức khỏe: Tinh lực dồi dào không có gì khó chịu.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã chú ý đừng để bị quan điểm của người khác dắt mũi, nghĩ kỹ xem cái gì là thật cái gì là giả. Sự nghiệp: Đừng vì cẩu thả mà phạm sai lầm, kiểm tra kỹ chi tiết và bớt mơ hồ, để lại ấn tượng đáng tin cậy thì cấp trên và khách hàng mới giao dự án tốt cho bạn. Tài lộc: Thận trọng khi bắt tay vào dự án mới, bảo thủ một chút sẽ dễ thu lợi hơn. Tình cảm: Đừng tùy hứng trong mối quan hệ thân thiết, bao dung nửa kia nhiều hơn tình cảm mới lâu bền. Sức khỏe: Tinh lực dồi dào không có gì khó chịu.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết cần quan tâm nhiều hơn đến việc mình có thể giúp đỡ gì cho người khác, bớt làm phiền người ta một cách vô thức. Sự nghiệp: Phải làm rõ yêu cầu của cấp trên và khách hàng trước khi hành động, tránh việc bỏ công vô ích mà không được lòng ai, người khác còn không hiểu cho khó khăn của mình. Tài lộc: Nghe theo ý kiến chuyên môn nhiều hơn, lựa chọn dự án lý trí mới không sai sót. Tình cảm: Giao tiếp thường xuyên xảy ra tình trạng ông nói gà bà nói vịt, cần thêm chút kiên nhẫn. Sức khỏe: Khi ra ngoài chú ý an toàn giao thông là được.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết cần quan tâm nhiều hơn đến việc mình có thể giúp đỡ gì cho người khác, bớt làm phiền người ta một cách vô thức. Sự nghiệp: Phải làm rõ yêu cầu của cấp trên và khách hàng trước khi hành động, tránh việc bỏ công vô ích mà không được lòng ai, người khác còn không hiểu cho khó khăn của mình. Tài lộc: Nghe theo ý kiến chuyên môn nhiều hơn, lựa chọn dự án lý trí mới không sai sót. Tình cảm: Giao tiếp thường xuyên xảy ra tình trạng ông nói gà bà nói vịt, cần thêm chút kiên nhẫn. Sức khỏe: Khi ra ngoài chú ý an toàn giao thông là được.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình hành sự cần phải kiên nhẫn, mọi thứ cần thực hiện từng bước không được nóng vội. Sự nghiệp: Cảm thấy bản thân luôn làm việc quá sức, mọi việc rắc rối đều dồn đến, phải học cách từ chối những nhiệm vụ bị áp đặt không hợp lý. Tài lộc: Chú ý thu hẹp quy mô đầu tư, chiến tuyến quá dài dễ làm tăng rủi ro. Tình cảm: Quan tâm bạn đời từ những việc nhỏ nhặt, đừng để người ta nói bạn không chú trọng chi tiết. Sức khỏe: Có thể nghỉ ngơi thì hãy nghỉ ngơi thật tốt.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình hành sự cần phải kiên nhẫn, mọi thứ cần thực hiện từng bước không được nóng vội. Sự nghiệp: Cảm thấy bản thân luôn làm việc quá sức, mọi việc rắc rối đều dồn đến, phải học cách từ chối những nhiệm vụ bị áp đặt không hợp lý. Tài lộc: Chú ý thu hẹp quy mô đầu tư, chiến tuyến quá dài dễ làm tăng rủi ro. Tình cảm: Quan tâm bạn đời từ những việc nhỏ nhặt, đừng để người ta nói bạn không chú trọng chi tiết. Sức khỏe: Có thể nghỉ ngơi thì hãy nghỉ ngơi thật tốt.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư hành sự có thể gặp một vài khúc mắc nhỏ nhưng đừng để tâm là được. Sự nghiệp: Yên tâm làm việc và bớt can thiệp vào chuyện của người khác, ai muốn lôi kéo hay mỉa mai gì cứ kệ họ, đau lòng nóng vội là không đáng. Tài lộc: Cứ hành sự theo từng bước đã định, thiết thực làm việc thì thu về lợi nhuận không có vấn đề gì lớn. Tình cảm: Luôn xuất hiện xích mích nhỏ khi ở bên nhau, đừng nổi giận tránh làm mâu thuẫn lớn thêm. Sức khỏe: Bớt thức khuya tiêu tốn sức khỏe là tốt nhất.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư hành sự có thể gặp một vài khúc mắc nhỏ nhưng đừng để tâm là được. Sự nghiệp: Yên tâm làm việc và bớt can thiệp vào chuyện của người khác, ai muốn lôi kéo hay mỉa mai gì cứ kệ họ, đau lòng nóng vội là không đáng. Tài lộc: Cứ hành sự theo từng bước đã định, thiết thực làm việc thì thu về lợi nhuận không có vấn đề gì lớn. Tình cảm: Luôn xuất hiện xích mích nhỏ khi ở bên nhau, đừng nổi giận tránh làm mâu thuẫn lớn thêm. Sức khỏe: Bớt thức khuya tiêu tốn sức khỏe là tốt nhất.
Mời quý độc giả xem thêm video: Cặp đôi chòm sao kết hợp giàu nhanh chóng. Nguồn: Lịch Ngày Tốt.
Bích Hậu
Theo Sohu
#tử vi cung hoàng đạo hôm nay #tử vi hàng ngày cung hoàng đạo #tử vi cung hoàng đạo #12 cung hoàng đạo #cung hoàng đạo

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT