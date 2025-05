Nhóm thanh niên cầm hung khí "hỗn chiến" trước cổng UBND 

Ngày 11/5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã nhanh chóng xác định, mời làm việc nhóm thanh niên có biểu hiện tụ tập đánh nhau, gây rối trật tự công cộng tại địa bàn phường Lái Thiêu, TP.Thuận An.

Theo xác minh ban đầu, khoảng 22h00 ngày 10/5, nhóm đối tượng gồm: Vương Anh K., (SN 2008, phường Bình Hòa, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương), Nguyễn Minh Kh. (SN 2009, quê tỉnh Quảng Trị) cùng với một số người khác đi trên 3 xe máy chạy ra đường bờ bao sông Sài Gòn thuộc khu phố Bình Đức 2, phường Lái Thiêu, TP.Thuận An.

Tại đây, nhóm của Kiệt gặp một nhóm của Trần Vương Gia H. (SN 2007, phường Bình Nhâm); Nguyễn Kim Lộc Ph., (SN 2010) Nguyễn Tuấn H., (SN 2009, cùng ngụ TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương); Nguyễn Hữu L., (SN 2006, TP.HCM); Thạch Trung H. (SN 2009, tỉnh Trà Vinh), khoảng 20 người đi xe mô tô từ phường An Thạnh, TP.Thuận An nẹt pô xe khiêu khích.

Sau đó, nhóm của K. rủ thêm bạn đi tìm nhóm của Vương Gia H. để đánh dằn mặt. Cả hai nhóm gặp nhau tại khu vực vòng xoay trước cổng UBND TP.Thuận An, dùng nón bảo hiểm hỗn chiến rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an phường Lái Thiêu phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương truy xét các đối tượng, mời 7 người có liên quan đến làm việc. Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt những người có tham gia, liên quan đến vụ việc.