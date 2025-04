Vào thời điểm đó, chuyến tàu cao tốc mang mã hiệu D2404 tại sân ga 3 đã được lệnh chuyển bánh sau khi toàn bộ hành khách đã lên tàu. Khi cửa các toa tàu đang dần khép thì bất thình lình một người phụ nữ mặc áo tím, váy trắng xông ra ngăn cánh cửa lại.

Người phụ nữ chặn cửa tàu để chờ người thân gây phẫn nộ

Phát hiện sự việc, nhằm bảo đảm an toàn cho chuyến tàu, các nhân viên an ninh đã có mặt can thiệp kéo người phụ nữ vào trong toa tàu. Bất chấp nguy hiểm, người phụ nữ nhất quyết “thò” 1 chân ra nhằm ngăn chặn cánh cửa của toa tàu đóng lại.

Sau một hồi giằng co, phải đến khi 3 người bạn của cô gái xuất hiện để lên tàu, người phụ nữ mới chịu vào trong để cửa toa tàu đóng lại. Được biết, cô gái cố tình can thiệp nhằm chờ đợi 3 người bạn thân của mình vì lý do đến ga muộn vài phút.

Vào ngày 20/4, Cảnh sát Đường sắt Thâm Quyến đã ban hành một báo cáo chính thức nêu rõ rằng hành động của người phụ nữ đã cấu thành hành vi cản trở hoạt động bình thường của phương tiện giao thông công cộng và cô ta đã bị giam giữ hành chính vì vi phạm pháp luật.