Người đàn ông cởi trần, “múa” rựa trên phố ở Bình Dương

Ngày 2/5, Công an phường Dĩ An (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ một người đàn ông để lấy lời khai làm rõ về hành vi điều khiển xe máy cầm rựa "múa" trên phố.

Người đàn ông bị cảnh sát khống chế ngay sau đó Sáng 3/5, Công an phường Dĩ An (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng của đối tượng Võ Văn Chánh (SN 1976, ngụ phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An). Thời điểm này, một tổ tuần tra thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bình Dương) đã phát hiện vụ việc và nhanh chóng khống chế người này. Sau khi khống chế được người đàn ông, lực lượng Cảnh sát giao thông đã đưa người đàn ông cùng tang vật bàn giao cho Công an phường Dĩ An để tiếp tục xử lý. Thời điểm bị bắt giữ, người đàn ông có dấu hiệu không tỉnh táo, nghi sử dụng ma túy.