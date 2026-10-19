Dịch bệnh não mô cầu nhóm B tại TP.HCM, trường học siết chặt phòng chống

Trước tình hình ghi nhận chùm 4 ca mắc não mô cầu nhóm B (trong đó có 1 trường hợp tử vong), ngày 19/10 Trường THCS Hai Bà Trưng (xã Hiệp Phước, TP.HCM) đã chủ động tạm dừng hoạt động bán trú và triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm soát dịch bệnh.

Linh hoạt điều chỉnh hoạt động học tập

Trưa ngày 19/10, thầy Võ Minh Tý - Hiệu trưởng Trường THCS Hai Bà Trưng cho biết nhà trường đã tạm dừng tổ chức bán trú theo khuyến cáo từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC). Tuy nhiên, các hoạt động dạy và học trực tiếp vẫn diễn ra bình thường.

Cùng ngày, đại diện Sở Y tế và Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM đã tới khảo sát thực tế tại trường. Lãnh đạo Phòng Học sinh, Sinh viên (Sở GD&ĐT) cho biết các bên thống nhất không chuyển sang học trực tuyến do ổ dịch đã nhanh chóng được khống chế và kiểm soát tốt.

Đứng trước nỗi lo dịch bệnh, nhiều phụ huynh đã chủ động đưa con đi tiêm vắc xin phòng bệnh não mô cầu. Do trường ngưng bán trú, ngay từ 10h20 sáng, đông đảo phụ huynh đã có mặt tại cổng trường để đón con về nhà.

Nhiều phụ huynh đưa con đến Viện Pasteur TPHCM tiêm vaccine phòng não mô cầu sau những ca bệnh gần đây. Ảnh tienphong.vn

Trước tâm lý lo lắng khiến một số phụ huynh tạm cho con nghỉ học, Sở Y tế khẳng định môi trường học đường hiện đã được bảo đảm an toàn, dựa trên dữ liệu khoa học và các biện pháp đáp ứng khẩn trương trong những ngày qua.

Siết chặt quy trình phòng dịch tại chỗ

Ngành y tế địa phương đã lập danh sách 177 người tiếp xúc gần với các bệnh nhân (163 học sinh và 14 người sống cùng nơi cư trú của bệnh nhân). 100% số này đã được uống kháng sinh dự phòng và theo dõi sức khỏe hằng ngày.

Bên cạnh đó, nhằm chủ động cắt đứt chuỗi lây truyền trong môi trường học đường, kháng sinh dự phòng được mở rộng cho toàn thể học sinh, giáo viên và nhân viên nhà trường; tổng cộng đã có 2.031 người được uống thuốc.

Từ ngày 17 đến sáng 19/10 chưa phát hiện thêm ca bệnh não mô cầu mới trong nhóm người tiếp xúc này.

Để đảm bảo an toàn tối đa cho học sinh và giáo viên, nhà trường đã lập tức phối hợp với ngành y tế tiến hành tổng vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ không gian lớp học cùng các khu vực liên quan, đồng thời tăng cường thông khí phòng học. Bên cạnh đó, quy trình kiểm soát đầu vào cũng được siết chặt khi toàn bộ học sinh bắt buộc phải đo thân nhiệt và sát khuẩn tay trước khi vào lớp, cũng như đeo khẩu trang xuyên suốt thời gian sinh hoạt, học tập tại trường.

Liên quan đến diễn biến chùm ca bệnh, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết ca bệnh chỉ điểm là một học sinh lớp 7A5 khởi phát đau đầu từ ngày 12/10, sau đó xuất hiện sốt và phát ban vào ngày 14/10. Do bệnh biến chuyển quá nhanh dẫn đến sốc nhiễm trùng và suy đa cơ quan tối cấp, học sinh này đã tử vong cùng ngày tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, kết quả xét nghiệm xác định dương tính với vi khuẩn brain-meningitis (não mô cầu) nhóm B. Ba trường hợp còn lại có yếu tố tiếp xúc gần đều đã được cách ly, điều trị và theo dõi sát sao. Ngay sau đó, ngành y tế đã kịp thời cấp kháng sinh dự phòng cho toàn bộ nhóm tiếp xúc gần tại trường và gia đình, đồng thời lập danh sách giám sát sức khỏe trong vòng 10 ngày. Cục Phòng bệnh cũng đã chỉ đạo Viện Pasteur TP.HCM phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế TP.HCM tập trung mọi nguồn lực để kiểm soát triệt để ổ dịch.

Trước nguy cơ từ bệnh nhiễm trùng do brain- meningitis- một bệnh truyền nhiễm cấp tính lây qua đường hô hấp có thể diễn tiến nhanh gây nhiễm khuẩn huyết hoặc viêm màng não. Cục Phòng bệnh khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác. Khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ như sốt cao, đau đầu dữ dội, buồn nôn, cứng cổ, lơ mơ, mệt mỏi bất thường hoặc có các chấm xuất huyết dưới da, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất. Để chủ động phòng ngừa, mỗi cá nhân cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang tại nơi công cộng, giữ môi trường sống thông thoáng và thực hiện tiêm vắc xin đầy đủ theo hướng dẫn của ngành y tế.