Video: Chi tiết Toyota Land Cruiser Prado LC250 2026.

Theo điều tra của cảnh sát Úc, các đối tượng đã bay tới xứ sở chuột túi với mục đích duy nhất: trộm cắp hàng loạt xe Toyota Land Cruiser và đưa về Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) để tiêu thụ.

Toyota Motor Corporation gần đây đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng tội phạm ngày càng tinh vi, đặc biệt tại thị trường Úc – nơi thương hiệu Nhật Bản thống trị doanh số ô tô. Hãng cho biết, nhiều băng nhóm có tổ chức đã nhập khẩu các thiết bị công nghệ cao, đắt tiền để hỗ trợ việc đánh cắp xe.

Toyota Land Cruiser là "mỏ vàng" của giới tội phạm toàn cầu.

Mặc dù không tiết lộ cụ thể phương thức hoạt động, Toyota xác nhận đang phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng tại bang Victoria và Queensland để xác định các thiết bị bất hợp pháp này và phát triển biện pháp đối phó. Hãng cũng bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với việc cấm và quản lý chặt các thiết bị có thể bị lạm dụng để phạm tội.

Theo cảnh sát bang Queensland, nhóm nghi phạm đã nhập cảnh vào Úc vào tháng 10/2025 và chỉ trong vòng 6 tuần (20/10–1/12), chúng đã đánh cắp 60 chiếc Toyota Land Cruiser. Những chiếc SUV sau đó bị giấu trong các container, được ngụy trang bằng linh kiện xe tháo rời và chuyển ra cảng để vận chuyển sang UAE.

Theo cảnh sát bang Queensland, nhóm nghi phạm đã nhập cảnh vào Úc vào tháng 10/2025 và trong 6 tuần (20/10–1/12) đã đánh cắp 60 chiếc Toyota Land Cruiser.

Ngày 2/12/2025, hai chiếc Land Cruiser bị phát hiện tại một bãi phế liệu ở Brisbane. Cảnh sát đã kiểm tra và phát hiện chúng bị giấu trong container kín. Một tuần sau, hai container khác bị thu giữ tại cảng Brisbane với bốn xe bên trong. Tiếp theo, bốn container nữa chứa xe bị đánh cắp bị phát hiện ở Melbourne.

Chiến dịch điều tra có tên Operation Xray Lox đã dẫn đến việc bắt giữ 7 nghi phạm với tổng cộng hơn 300 cáo buộc hình sự, bao gồm một người đàn ông 44 tuổi đối mặt với 60 tội danh trộm cắp và 6 tội danh cố gắng trộm cắp xe.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, Toyota chiếm tới 4/5 mẫu xe bị trộm nhiều nhất, bao gồm Corolla, HiLux, Land Cruiser và RAV4.

Báo cáo an ninh tại bang Victoria cho thấy, trong 9 tháng đầu năm 2025, Toyota chiếm tới 4/5 mẫu xe bị trộm nhiều nhất, bao gồm Corolla, HiLux, Land Cruiser và RAV4.

Trước tình hình đáng báo động, Toyota đã nâng cấp hệ thống an ninh cho các mẫu xe chủ lực như HiLux, Land Cruiser 300 và Land Cruiser Prado, đồng thời phát triển các phụ kiện bảo vệ bổ sung như khóa vô lăng chống trộm, hiện đã được phân phối tại các đại lý với giá khoảng 200 AUD.