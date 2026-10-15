Toyota Glanza 2026 siêu rẻ chỉ 190 triệu đồng, "chung trứng" Suzuki Baleno

Với phiên bản nâng cấp giữa vòng đời cho năm 2026 của mẫu hatchback Toyota Glanza dựa trên cơ sở Suzuki Baleno, Toyota đã cố đổi thiết kế đầu xe cho "ngầu" hơn.
Với phiên bản nâng cấp giữa vòng đời cho năm 2026 của mẫu hatchback Toyota Glanza dựa trên cơ sở Suzuki Baleno, Toyota đã cố đổi thiết kế đầu xe cho "ngầu" hơn.
Hà Nội thí điểm bổ sung cây xanh tại trụ đường sắt đô thị, cầu vượt, hầm chui và nhà chờ xe buýt, hướng tới cải thiện cảnh quan, tận dụng không gian hạ tầng.
Dòng SUV Ford Bronco 2027 vừa được bổ sung thêm 2 phiên bản mới, kèm động cơ 3.0 V6 tăng áp kép vốn trước đây chỉ dành cho Bronco Raptor và Ranger Raptor.
Mẫu xe tay ga Honda NS125FX 2026 hướng tới là nam giới trẻ tuổi nhờ thiết kế góc cạnh cá tính và có phiên bản hợp tác cùng series mecha anime nổi tiếng Gundam.
Trong tháng 9/2026, top ôtô ế nhất tại thị trường Việt không thay đổi, đáng chú ý là có sự góp mặt của hai gương mặt mới Hyundai Venue và Toyota Wigo.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, Mão, Mùi được khuyến khích phát huy thế mạnh, Tỵ nên thận trọng với quyết định tài chính và hợp tác.
Vốn gắn với hình ảnh nữ tính cùng mái tóc dài, Nam Thương bất ngờ cắt tóc ngắn để đi concert thần tượng, mang đến diện mạo khác lạ.
Hàng đống quần áo, chăn, vải cũ chất cao tại khu vực dự án đường nối Phạm Hùng – Lê Đức Thọ (phường Từ Liêm, Hà Nội) gây ô nhiễm môi trường.
Không chỉ nổi tiếng với cảnh sắc miền Tây sông nước, An Giang còn hấp dẫn du khách bởi nền ẩm thực phong phú, mang đậm hương vị địa phương.
Diễn tập chung về phòng thủ dân sự thể hiện trách nhiệm của Quân đội ba nước trong phối hợp xử lý các vấn đề an ninh phi truyền thống, bảo vệ nhân dân.
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Mẫu xe SUV hạng sang Mercedes-Benz GLS 2027 thế hệ mới vừa chính thức trình làng với những cải tiến tập trung vào hệ truyền động và không gian nội thất.
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Toyota vừa ra mắt phiên bản đặc biệt Fortuner Leader Edition 2026, với ngoại thất thể thao hơn, nội thất được nâng cấp nhẹ và bổ sung một số tiện nghi hiện đại.
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Mẫu SUV cỡ nhỏ hoàn toàn mới Hyundai Bayon 2027 vừa ra mắt tại Triển lãm Ô tô Paris với thiết kế góc cạnh, phiên bản thể thao N Line và hai màn hình 12,3 inch.
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Mẫu xe SUV điện BYD Atto 8 đã chính thức ra mắt thị trường quốc tế, Công nghệ Flash Charging cho phép xe có thể sạc pin từ 10% - 70% chỉ trong 5 phút.