[GALLERY] Toyota Fortuner 2027 thiết kế thế này có đủ sức "đấu" Ford Everest?

Những hình ảnh mới nhất hé lộ diện mạo và nội thất của Toyota Fortuner 2027, cho thấy mẫu SUV 7 chỗ có thể được làm mới đáng kể để gia tăng sức cạnh tranh.