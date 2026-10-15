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[GALLERY] Toyota Fortuner 2027 thiết kế thế này có đủ sức "đấu" Ford Everest?

Số hóa - Xe

[GALLERY] Toyota Fortuner 2027 thiết kế thế này có đủ sức "đấu" Ford Everest?

Những hình ảnh mới nhất hé lộ diện mạo và nội thất của Toyota Fortuner 2027, cho thấy mẫu SUV 7 chỗ có thể được làm mới đáng kể để gia tăng sức cạnh tranh.

Hải Nam
Loạt ảnh dựng do Headlightmag thực hiện phác họa cho mẫu SUV Toyota Fortuner 2027 phiên bản nâng cấp, bao gồm cả ngoại thất và khoang nội thất. Đây là những hình ảnh không chính thức, được xây dựng dựa trên các thông tin và hình ảnh rò rỉ trước đó, do đó thiết kế thực tế có thể có khác biệt.
Loạt ảnh dựng do Headlightmag thực hiện phác họa cho mẫu SUV Toyota Fortuner 2027 phiên bản nâng cấp, bao gồm cả ngoại thất và khoang nội thất. Đây là những hình ảnh không chính thức, được xây dựng dựa trên các thông tin và hình ảnh rò rỉ trước đó, do đó thiết kế thực tế có thể có khác biệt.
Ở ngoại thất, Toyota Fortuner 2027 mới được kỳ vọng sở hữu diện mạo hiện đại hơn với những thay đổi tập trung ở phần đầu xe. Các chi tiết như lưới tản nhiệt, cụm đèn và cản trước được tái thiết kế, tạo cho mẫu SUV vẻ ngoài mạnh mẽ hơn so với phiên bản hiện tại.
Ở ngoại thất, Toyota Fortuner 2027 mới được kỳ vọng sở hữu diện mạo hiện đại hơn với những thay đổi tập trung ở phần đầu xe. Các chi tiết như lưới tản nhiệt, cụm đèn và cản trước được tái thiết kế, tạo cho mẫu SUV vẻ ngoài mạnh mẽ hơn so với phiên bản hiện tại.
Fortuner thế hệ mới được cho là có mối liên hệ về thiết kế với "người anh em"Toyota Hilux thế hệ mới. Hai mẫu xe này vốn sử dụng chung nền tảng khung gầm và nhiều thành phần kỹ thuật.
Fortuner thế hệ mới được cho là có mối liên hệ về thiết kế với "người anh em"Toyota Hilux thế hệ mới. Hai mẫu xe này vốn sử dụng chung nền tảng khung gầm và nhiều thành phần kỹ thuật.
Khoang nội thất cũng được Headlightmag phác họa theo hướng hiện đại hơn, với những thay đổi về thiết kế bảng táp-lô và các khu vực điều khiển. Tuy nhiên, các thông tin cụ thể về trang bị, động cơ và hệ thống vận hành của Fortuner nâng cấp hiện chưa được công bố.
Khoang nội thất cũng được Headlightmag phác họa theo hướng hiện đại hơn, với những thay đổi về thiết kế bảng táp-lô và các khu vực điều khiển. Tuy nhiên, các thông tin cụ thể về trang bị, động cơ và hệ thống vận hành của Fortuner nâng cấp hiện chưa được công bố.
Thông tin về động cơ hiện chưa được Toyota xác nhận. Một số nguồn tin cho rằng động cơ diesel 2.8L có thể tiếp tục được sử dụng, trong khi hệ thống hybrid nhẹ 48V cũng có khả năng xuất hiện trên một số phiên bản. Đây vẫn là những thông tin chưa chính thức.
Thông tin về động cơ hiện chưa được Toyota xác nhận. Một số nguồn tin cho rằng động cơ diesel 2.8L có thể tiếp tục được sử dụng, trong khi hệ thống hybrid nhẹ 48V cũng có khả năng xuất hiện trên một số phiên bản. Đây vẫn là những thông tin chưa chính thức.
Theo nguồn tin từ Headlightmag, Toyota Fortuner 2027 mới dự kiến được ra mắt toàn cầu tại Thái Lan. Nếu kế hoạch không thay đổi, mẫu SUV này có thể ra mắt vào cuối năm 2026; trường hợp lịch trình bị trì hoãn, thời điểm trình làng có thể chuyển sang đầu năm 2027.
Theo nguồn tin từ Headlightmag, Toyota Fortuner 2027 mới dự kiến được ra mắt toàn cầu tại Thái Lan. Nếu kế hoạch không thay đổi, mẫu SUV này có thể ra mắt vào cuối năm 2026; trường hợp lịch trình bị trì hoãn, thời điểm trình làng có thể chuyển sang đầu năm 2027.
Fortuner là một trong những mẫu SUV 7 chỗ sử dụng kết cấu khung rời quen thuộc tại khu vực Đông Nam Á. Trong khi đó, Ford Everest đang là một trong những đối thủ đáng chú ý trong phân khúc này với thiết kế và công nghệ được cập nhật mạnh trong những năm gần đây.
Fortuner là một trong những mẫu SUV 7 chỗ sử dụng kết cấu khung rời quen thuộc tại khu vực Đông Nam Á. Trong khi đó, Ford Everest đang là một trong những đối thủ đáng chú ý trong phân khúc này với thiết kế và công nghệ được cập nhật mạnh trong những năm gần đây.
Vì vậy, nếu những thay đổi được thể hiện trong ảnh dựng Toyota Fortuner thế hệ mới trở thành hiện thực, câu hỏi đáng chờ đợi sẽ là mẫu xe SUV thương hiệu Nhật Bản này có đủ sức tạo khác biệt trước Ford Everest và các đối thủ cùng phân khúc hay không.
Vì vậy, nếu những thay đổi được thể hiện trong ảnh dựng Toyota Fortuner thế hệ mới trở thành hiện thực, câu hỏi đáng chờ đợi sẽ là mẫu xe SUV thương hiệu Nhật Bản này có đủ sức tạo khác biệt trước Ford Everest và các đối thủ cùng phân khúc hay không.
Video: Hé lộ mẫu xe SUV Toyota Fortuner 2027 bản nâng cấp.
Hải Nam
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