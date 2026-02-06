Hà Nội

Hoa đào phủ khắp Tà Xùa, dân mê xê dịch rủ nhau lên núi

Du lịch

Không còn đông đúc như mùa săn mây, Tà Xùa bước vào mùa xuân yên ả với sắc đào hồng phủ khắp bản làng, đẹp nhất trong nhiều năm.

Vân Giang (Tổng hợp)
Năm nay, mùa hoa đào ở Tà Xùa đến sớm hơn thường lệ và được nhiều du khách nhận xét là rực rỡ nhất trong vài năm trở lại đây. Nếu như mọi năm, đào chỉ nở lác đác trước Tết rồi bung rộ một đợt sau Tết, năm nay cả vùng núi cao này gần như đồng loạt khoác lên mình sắc hồng phơn phớt, tạo nên khung cảnh mùa xuân dịu dàng giữa biển mây Tây Bắc. Ảnh diephuudat
Những ngày đầu xuân, đi dọc các con đường quanh Tà Xùa, du khách dễ dàng bắt gặp những gốc đào cổ thụ trổ hoa rực rỡ trước hiên nhà, ven sườn núi hay trên các lối mòn dẫn vào bản. Hoa đào nở trong tiết trời se lạnh, sương mù bảng lảng, khiến Tà Xùa đẹp như một bức tranh thủy mặc, vừa mơ màng vừa bình yên. Ảnh diephuudat
Theo kinh nghiệm của các travel blogger, thời điểm hoa đào đang đẹp nhất là hiện tại và có thể kéo dài khoảng một tuần nữa. Sau đó, hoa sẽ bắt đầu tàn dần theo những cơn mưa xuân và độ ẩm cao đặc trưng của vùng núi. Ảnh Duy Mạnh
Đến Tà Xùa mùa này, du khách có thể ghé thăm nhiều điểm ngắm hoa nổi tiếng như vườn đào Pơ Mu ngay trung tâm xã, bản Trò A trên cung đường đi Thảo Nguyên, các bản Háng Bla, Chống Tra hay những vườn đào trước các homestay lâu năm. Trên đường vào Sống Lưng khủng long hoặc Làng Chếu, sắc đào hồng cũng trải dài hai bên lối đi, đủ khiến bất kỳ ai cũng muốn dừng chân chụp ảnh. Ảnh Duy Mạnh
Một số homestay tại đây còn sở hữu những gốc đào nở ngay trước phòng nghỉ, cho phép du khách thưởng hoa ngay khi thức dậy. Tuy nhiên, du khách nên liên hệ hỏi trước chủ nhà để chọn đúng thời điểm hoa còn đẹp. Ảnh Thu Hoà Trần
Khác với cao điểm săn mây tháng 11, 12, Tà Xùa thời điểm này khá vắng khách. Không còn cảnh đông đúc, chen chúc, nơi đây trở lại đúng với vẻ trầm lắng vốn có của một bản làng vùng cao. Đây là thời gian lý tưởng cho những ai muốn tìm kiếm một Tà Xùa bình yên, thong thả dạo bước giữa núi rừng, ngắm hoa, uống trà nóng và nghe gió thổi qua sườn núi. Ảnh Đi trốn không
Bên cạnh ngắm đào, Tà Xùa mùa này còn hấp dẫn bởi biển mây bồng bềnh xuất hiện với tần suất cao, những buổi hoàng hôn nhuộm vàng cả thung lũng, hay sắc hoa sao nhái nở rộ bên “cây cô đơn” quen thuộc. Du khách cũng có thể trải nghiệm nhuộm chàm truyền thống tại xưởng nhuộm của người Mông, để hiểu thêm về văn hóa bản địa và mang về những món quà thủ công đậm dấu ấn vùng cao. Ảnh Đi trốn không
Với sắc đào hồng rực rỡ, mây trời bảng lảng và nhịp sống chậm rãi, Tà Xùa những ngày này như một lời mời gọi nhẹ nhàng dành cho những ai đang muốn “trốn phố” tìm về mùa xuân nguyên sơ giữa đại ngàn Tây Bắc. Ảnh Đi trốn không
#Mùa hoa đào Tà Xùa #Khung cảnh mùa xuân Tây Bắc #Du lịch mùa hoa đào #Vẻ đẹp bản làng vùng cao #Trải nghiệm văn hóa địa phương #Thời điểm du lịch lý tưởng

