Tổ chức xã hội đặc biệt của tộc người bản địa đông nhất Ethiopia

Kho tri thức

Người Oromo là cộng đồng dân tộc lớn nhất Ethiopia, sở hữu lịch sử lâu đời cùng bản sắc văn hóa độc đáo của vùng Sừng châu Phi.

T.B (tổng hợp)
Là tộc người đông dân nhất Ethiopia. Người Oromo chiếm khoảng 35–40% dân số Ethiopia, phân bố rộng khắp từ cao nguyên trung tâm đến các vùng đồng bằng phía Nam và Đông của đất nước. Ảnh: Pinterest.
Có ngôn ngữ riêng thuộc hệ Cushitic. Tiếng Oromo, còn gọi là Afaan Oromo, thuộc nhánh Cushitic của ngữ hệ Phi–Á, hiện là một trong những ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất ở Ethiopia. Ảnh: Pinterest.
Nổi tiếng với hệ thống dân chủ Gadaa cổ truyền. Gadaa là hệ thống quản trị xã hội – chính trị độc đáo, trong đó quyền lực được luân chuyển theo chu kỳ 8 năm, dựa trên tuổi tác và sự đồng thuận cộng đồng. Ảnh: Pinterest.
Văn hóa gắn liền với chăn nuôi và nông nghiệp. SInh kế truyền thống Oromo gắn chặt với đời sống mục súc, trồng trọt với mối quan hệ hài hòa giữa con người, gia súc và thiên nhiên. Ảnh: Pinterest.
Tôn giáo truyền thống tôn thờ Waaqaa. Trước khi tiếp nhận Hồi giáo và Kitô giáo, người Oromo tin vào Waaqaa – đấng sáng tạo tối cao, biểu trưng cho công lý, sự thật và trật tự vũ trụ. Ảnh: Pinterest.
Trang phục truyền thống mang ý nghĩa biểu tượng. Trang phục Oromo thường có màu trắng chủ đạo, kết hợp hoa văn dệt thủ công, thể hiện sự thuần khiết, gắn bó cộng đồng và niềm tự hào dân tộc. Ảnh: Pinterest.
Âm nhạc và thơ ca đóng vai trò trung tâm. Người Oromo có truyền thống kể chuyện, hát dân ca và ngâm thơ để truyền lại lịch sử, luật tục và các giá trị đạo đức qua nhiều thế hệ. Ảnh: Pinterest.
Đang giữ vai trò ngày càng quan trọng trong xã hội hiện đại. Ngày nay, người Oromo có ảnh hưởng lớn trong chính trị, văn hóa và đời sống Ethiopia, góp phần định hình bản sắc quốc gia trong bối cảnh hiện đại hóa. Ảnh: Pinterest.
