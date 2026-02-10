Hà Nội

Tình bạn đẹp của nghệ sĩ Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền

Giải trí

Suốt nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nghệ sĩ Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền không chỉ là bạn diễn ăn ý trên sân khấu mà còn xây dựng được một tình bạn đẹp.

Thu Cúc (tổng hợp)
Dịp Tết Nguyên đán 2026, Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền cùng góp mặt trong phim Mùi phở. Trong phim nghệ sĩ Xuân Hinh vào vai ông Mùi, còn ở một phân cảnh, Thanh Thanh Hiền có tạo hình cô dâu. Ảnh: VTV.
Trước Mùi phở, Xuân Hinh – Thanh Thanh Hiền từng nhiều lần kết hợp trong các vở diễn nổi tiếng như Người ngựa, ngựa người, Chuyện tình Lan và Điệp, để lại dấu ấn sâu đậm với khán giả yêu nghệ thuật truyền thống. Ảnh: VOV.
Thanh Thanh Hiền được Xuân Hinh hỗ trợ khi diễn chung. “Anh Xuân Hinh giúp tôi phá cách khi tham gia diễn hài kịch, hát ca khúc quan họ”, nữ nghệ sĩ chia sẻ trên VOV. Ảnh: Người Đưa Tin.
Không chỉ ăn ý trong công việc, ngoài đời Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, thường xuyên hỏi han, chia sẻ với nhau về công việc lẫn cuộc sống. Ảnh: Vietnamnet.
Nói về tình bạn với đàn anh, Thanh Thanh Hiền chia sẻ trên Gia Đình &amp; Xã Hội rằng trong cuộc sống, cô là một trong những người mà nghệ sĩ Xuân Hinh thường xuyên gọi điện, trò chuyện và chia sẻ mọi chuyện. Ảnh: Sức Khỏe Đời Sống.
Nữ nghệ sĩ cho biết, Xuân Hinh từng là chỗ dựa tinh thần quan trọng với cô trong những giai đoạn khó khăn. Mỗi lần gặp đàn anh, Thanh Thanh Hiền luôn cố gắng giữ tinh thần tích cực, vui vẻ như một cách trân trọng người mình kính quý. Ảnh: Vietnamnet.
Thanh Thanh Hiền từng chia sẻ Znews, Xuân Hinh từng giữ giúp cô một mảnh đất trong suốt một năm, không bán cho ai. Cuối cùng, nam diễn viên hài bỏ tiền ra mua hộ. Ảnh: Dân Việt.
Dù là hàng xóm và thường xuyên có dịp gặp gỡ, Xuân Hinh – Thanh Thanh Hiền vẫn giữ sự chừng mực, tôn trọng nhau cả trong công việc lẫn đời sống riêng. Ảnh: FB Thanh Thanh Hiền.
Tình bạn bền bỉ, gắn bó qua nhiều thập kỷ giữa Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền được nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: Dân Việt.
