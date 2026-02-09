Hà Nội

Tìm thấy dấu vết vị vua đầu tiên của Ai Cập trên tranh khắc đá cổ?

Kho tri thức

Tìm thấy dấu vết vị vua đầu tiên của Ai Cập trên tranh khắc đá cổ?

Hình ảnh được cho là liên quan đến vị vua đầu tiên của Ai Cập cổ đại trên bức tranh khắc đá cổ làm nóng cuộc tranh luận về lịch sử của nền văn minh sông Nile.

Thiên Đăng (Theo greekreporter)
Một tác phẩm nghệ thuật khắc đá được phát hiện ở miền nam Ai Cập có thể cung cấp những hiểu biết hiếm hoi về sự trỗi dậy của các vị vua Ai Cập. Ảnh: @Dorian Vanhulle / Open Access.
Một tác phẩm nghệ thuật khắc đá được phát hiện ở miền nam Ai Cập có thể cung cấp những hiểu biết hiếm hoi về sự trỗi dậy của các vị vua Ai Cập. Ảnh: @Dorian Vanhulle / Open Access.
Được khắc trên đá sa thạch gần Aswan, hình khắc cho thấy một nhân vật đang ngồi trên một chiếc thuyền nghi lễ—và nhân vật này có thể là một trong những vị vua đầu tiên của Ai Cập. Ảnh: @Dorian Vanhulle / Open Access.
Được khắc trên đá sa thạch gần Aswan, hình khắc cho thấy một nhân vật đang ngồi trên một chiếc thuyền nghi lễ—và nhân vật này có thể là một trong những vị vua đầu tiên của Ai Cập. Ảnh: @Dorian Vanhulle / Open Access.
Bức phù điêu mô tả một chiếc thuyền hình lưỡi liềm đang được năm nhân vật kéo đi. Ảnh: @Dorian Vanhulle / Open Access.
Bức phù điêu mô tả một chiếc thuyền hình lưỡi liềm đang được năm nhân vật kéo đi. Ảnh: @Dorian Vanhulle / Open Access.
Trên thuyền có một người đứng dưới một mái vòm, có thể đang đội mũ và đeo râu giả—những biểu tượng gắn liền với chế độ quân chủ Ai Cập thời kỳ đầu. Ảnh: @Dorian Vanhulle / Open Access.
Trên thuyền có một người đứng dưới một mái vòm, có thể đang đội mũ và đeo râu giả—những biểu tượng gắn liền với chế độ quân chủ Ai Cập thời kỳ đầu. Ảnh: @Dorian Vanhulle / Open Access.
Tư thế và khung bao của bức điêu khắc gợi nhớ đến những cảnh được tìm thấy trên các đồ vật nghi lễ liên quan đến các vị vua như Narmer, vị vua đầu tiên của Ai Cập thống nhất vào khoảng năm 3.100 Trước Công Nguyên. Ảnh: @Dorian Vanhulle / Open Access.
Tư thế và khung bao của bức điêu khắc gợi nhớ đến những cảnh được tìm thấy trên các đồ vật nghi lễ liên quan đến các vị vua như Narmer, vị vua đầu tiên của Ai Cập thống nhất vào khoảng năm 3.100 Trước Công Nguyên. Ảnh: @Dorian Vanhulle / Open Access.
Các nhà nghiên cứu tin rằng, bức tranh khắc đá này được tạo ra vào khoảng đầu triều đại Vương Triều Thứ Nhất của Ai Cập cổ đại. Ảnh: @Dorian Vanhulle / Open Access.
Các nhà nghiên cứu tin rằng, bức tranh khắc đá này được tạo ra vào khoảng đầu triều đại Vương Triều Thứ Nhất của Ai Cập cổ đại. Ảnh: @Dorian Vanhulle / Open Access.
Việc nghiên cứu tác phẩm điêu khắc này cung cấp bằng chứng trực quan quan trọng từ một thời kỳ mà các ghi chép về quyền lực chính trị cổ đại còn rất ít. Ảnh: @Dorian Vanhulle / Open Access.
Việc nghiên cứu tác phẩm điêu khắc này cung cấp bằng chứng trực quan quan trọng từ một thời kỳ mà các ghi chép về quyền lực chính trị cổ đại còn rất ít. Ảnh: @Dorian Vanhulle / Open Access.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.
Thiên Đăng (Theo greekreporter)
#bức tranh khắc #đá #ai cập #vua #hoàng gia #triều đại

