Tìm thấy bộ xương cổ đại thuộc về chủng người chưa từng biết đến?

Kho tri thức

Tìm thấy bộ xương cổ đại thuộc về chủng người chưa từng biết đến?

Hài cốt 1,4 triệu năm tuổi ở Tây Ban Nha có thể là của chủng người mới, mở ra kỷ nguyên khám phá mới về lịch sử loài người.

Thiên Đăng (Theo greekreporter)
Theo đó, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra bộ xương cổ đại ở Sima del Elefante, một hang động ở dãy núi Atapuerca thuộc tỉnh Burgos, đất nước Tây Ban Nha. Ảnh: @Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia về Tiến hóa Loài người.
Hang động này được ước tính có niên đại từ 1,1 triệu đến 1,4 triệu năm tuổi. Ảnh: @Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia về Tiến hóa Loài người.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, bộ hài cốt cổ đại này có thể thuộc về chủng người tiền sử chưa được biết đến. Ảnh: @Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia về Tiến hóa Loài người.
Những di tích này bao gồm khoảng 80% phần xương bên trái khuôn mặt của một người trưởng thành, bao gồm các phần của xương gò má, hàm trên và cấu trúc mũi. Ảnh: @Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia về Tiến hóa Loài người.
Mô tả chi tiết cho thấy, đây là hài cốt của chủng người Homo erectus, chứ không phải Homo antecessor, và Homo erectus có thể là tổ tiên loài người đầu tiên đặt chân đến Tây Âu. Ảnh: @Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia về Tiến hóa Loài người.
Việc tìm thấy phát hiện này thách thức các lý thuyết đã được thiết lập trước đây về thời điểm tổ tiên loài người lần đầu tiên đến Tây Âu. Ảnh: @Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia về Tiến hóa Loài người.
"Đây là lần đầu tiên chúng tôi tìm thấy hóa thạch người tiền sử Homo erectus ở những lớp sâu bất ngờ trong hang động này", María Martinón-Torres, một nhà cổ nhân học tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia về Tiến hóa Loài người, cho biết. Ảnh: @Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia về Tiến hóa Loài người.
