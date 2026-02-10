Tìm thấy bộ xương cổ đại thuộc về chủng người chưa từng biết đến?

Hài cốt 1,4 triệu năm tuổi ở Tây Ban Nha có thể là của chủng người mới, mở ra kỷ nguyên khám phá mới về lịch sử loài người.