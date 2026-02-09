Hà Nội

Nữ tiếp viên hàng không Gabriella Bùi dịu dàng trong áo dài

Cộng đồng trẻ

Nữ tiếp viên hàng không Gabriella Bùi dịu dàng trong áo dài

Xuất hiện tại sự kiện ra mắt phim, nữ tiếp viên hàng không Bùi Quốc Quỳnh Anh hút mọi ánh nhìn khi diện áo dài truyền thống với phong thái thanh lịch, nền nã.

Thiên Anh
Xuất hiện tại một sự kiện ra mắt phim mới đây, nữ tiếp viên hàng không Bùi Quốc Quỳnh Anh – thường được biết đến với tên gọi Gabriella Bùi – thu hút mọi ánh nhìn khi diện áo dài truyền thống với phong thái thanh lịch, nền nã. Hình ảnh của cô nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng, tiếp tục khẳng định sức hút của một gương mặt quen thuộc trong giới yêu thích Việt phục.
Tại sự kiện điện ảnh quy tụ đông đảo nghệ sĩ và khách mời, Gabriella Bùi lựa chọn một thiết kế áo dài tông trắng kem nhẹ nhàng, điểm xuyết họa tiết thêu nổi tinh tế ở phần thân trên. Phom dáng suông mềm mại kết hợp cùng chất liệu vải mỏng nhẹ giúp tổng thể trang phục vừa giữ được nét truyền thống, vừa mang hơi thở hiện đại, phù hợp với không gian trang trọng của buổi ra mắt phim.
Mái tóc đen dài được buộc gọn phía sau, phần mái uốn cong ôm nhẹ gương mặt giúp tôn lên những đường nét thanh tú. Lối trang điểm trong trẻo, tập trung vào đôi mắt to tròn và làn da mịn màng càng làm nổi bật vẻ đẹp dịu dàng, nền nã của nữ tiếp viên hàng không. Phụ kiện đi kèm cũng được tiết chế tối đa: hoa tai ngọc trai nhỏ, chiếc quạt tay truyền thống và túi xách tông ấm tạo điểm nhấn vừa đủ mà không làm mất đi tinh thần của bộ áo dài.
Khoảnh khắc Gabriella Bùi mỉm cười rạng rỡ, tay khẽ nâng quạt trước ngực giữa không gian sự kiện đã nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều khán giả dành lời khen cho hình ảnh “đậm chất Việt Nam” nhưng vẫn rất thời thượng của cô, cho rằng đây là một trong những màn xuất hiện ấn tượng tại thảm đỏ lần này.
Không phải là gương mặt xa lạ với cộng đồng mạng, Gabriella Bùi tên thật là Bùi Quốc Quỳnh Anh, sinh năm 1992. Cô hiện là nữ tiếp viên hàng không với gần 10 năm kinh nghiệm làm việc tại hãng Vietjet Air.
Bên cạnh công việc trên bầu trời, Gabriella Bùi còn được biết đến như một gương mặt có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội nhờ phong cách sống tích cực, hình ảnh chỉn chu và gu thẩm mỹ tinh tế.
Trước đó, Gabriella Bùi từng “gây sốt” khi xuất hiện trong những bộ Việt phục, cổ phục tại các sự kiện diễu hành văn hóa ở TP.HCM. Hình ảnh người tiếp viên hàng không trong trang phục truyền thống, nụ cười hiền hậu và thần thái dịu dàng đã tạo nên dấu ấn riêng, giúp cô ghi điểm mạnh mẽ trong lòng công chúng yêu văn hóa Việt.
Trên trang cá nhân Instagram Instagram @gabriella.bui, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, hành trình du lịch qua nhiều quốc gia cũng như hình ảnh trong tà áo dài và các thiết kế mang cảm hứng truyền thống. Nhờ vậy, Gabriella Bùi xây dựng được hình ảnh một người phụ nữ hiện đại nhưng vẫn trân trọng giá trị văn hóa dân tộc.
Lần xuất hiện tại sự kiện ra mắt phim lần này tiếp tục cho thấy sự nhất quán trong phong cách của cô: thanh lịch, nữ tính và đề cao vẻ đẹp Việt.
Giữa không gian thảm đỏ rực rỡ, hình ảnh một nữ tiếp viên hàng không trong tà áo dài thướt tha không chỉ tạo điểm nhấn thị giác mà còn góp phần lan tỏa tình yêu với trang phục truyền thống theo cách gần gũi, đầy cảm hứng.
Thiên Anh
