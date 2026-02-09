Hà Nội

Nữ streamer đình đám Mina Young tung bộ ảnh thời trang cực đỉnh

Cộng đồng trẻ

Nữ streamer đình đám Mina Young tung bộ ảnh thời trang cực đỉnh

Nữ streamer đình đám Mina Young vừa tung ra bộ ảnh thời trang mới với phong cách hiện đại, cá tính nhưng vẫn giữ trọn nét ngọt ngào đặc trưng.

Thiên Anh
Nữ streamer đình đám Mina Young vừa tung ra bộ ảnh thời trang mới với phong cách hiện đại, cá tính nhưng vẫn giữ trọn nét ngọt ngào đặc trưng. Loạt hình nhanh chóng nhận được “cơn mưa” lời khen từ cộng đồng mạng, một lần nữa khẳng định sức hút của cô nàng không chỉ trong lĩnh vực giải trí trực tuyến mà còn ở thời trang và hình ảnh cá nhân.
Trong bộ ảnh mới, Mina Young xuất hiện với concept tối giản nhưng đầy tính thời trang. Cô lựa chọn blazer đen dáng rộng phối cùng áo crop top trắng, kết hợp chân váy ngắn và tất mỏng, tạo nên tổng thể vừa thanh lịch vừa gợi cảm một cách tinh tế. Điểm nhấn đặc biệt nằm ở chiếc nơ lụa mỏng buộc hờ quanh cổ, bay nhẹ theo từng chuyển động, mang lại cảm giác mềm mại và đầy chất thơ giữa phông nền studio đơn sắc.
Thần thái của Mina Young trong bộ ảnh được nhận xét ngày càng chuyên nghiệp. Ánh mắt sắc sảo, biểu cảm lạnh nhưng vẫn có nét mong manh giúp cô dễ dàng “cân” nhiều khung hình khác nhau, từ cận mặt đến toàn thân.
Mái tóc đen dài thả suôn tự nhiên, kết hợp phong cách trang điểm trong veo, tôn làn da sáng và đường nét gương mặt hài hòa, khiến tổng thể trở nên cuốn hút mà không cần quá nhiều phụ kiện cầu kỳ.
Ngay sau khi được đăng tải, loạt ảnh nhanh chóng lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Người hâm mộ dành lời khen cho sự “lột xác” ngày càng rõ nét của Mina Young trong phong cách hình ảnh: trưởng thành hơn, cá tính hơn nhưng vẫn giữ được khí chất “nàng thơ” vốn là dấu ấn riêng của cô từ những ngày đầu được biết đến.
Mina Young, tên thật là Nguyễn Thị Nga, là một trong những nữ streamer nổi bật tại Việt Nam.
Mina Young từng được cộng đồng mạng ưu ái gọi bằng biệt danh “hot girl quân nhân” nhờ vẻ ngoài xinh xắn như búp bê khi còn xuất hiện trong bộ quân phục thời sinh viên khoa Thanh nhạc tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Hình ảnh ấy từng gây “bão” mạng xã hội và giúp cô nhanh chóng được chú ý rộng rãi.
Trong sự nghiệp streamer, Mina Young từng là gương mặt chủ chốt của SBTC Esports. Cô thu hút đông đảo người xem qua các buổi livestream những tựa game như Liên Minh Huyền Thoại và Valorant, ghi điểm nhờ lối nói chuyện duyên dáng, hài hước và gần gũi.
Không chỉ đơn thuần là chơi game, Mina Young còn xây dựng được hình ảnh một nữ streamer thân thiện, hoạt ngôn và có phong cách riêng biệt.
Sau khi rời môi trường esports chuyên nghiệp, cô quyết định theo đuổi con đường âm nhạc một cách nghiêm túc. Cuối năm 2023, Mina Young chính thức ra mắt với vai trò ca sĩ, đánh dấu bước chuyển mình từ streamer sang nghệ sĩ đa năng. Nền tảng thanh nhạc bài bản giúp cô có lợi thế nhất định khi lấn sân sang lĩnh vực này, đồng thời mở rộng hình ảnh từ một gương mặt mạng xã hội sang nghệ sĩ giải trí.
