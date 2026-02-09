Hà Nội

Sau 1 tháng mất tích, Ciin "comeback" với visual cực đỉnh

Cộng đồng trẻ

Mới đây, cộng đồng mạng đã được một phen "đứng ngồi không yên" khi trang cá nhân của Ciin hoạt động trở lại sau thời gian dài "mất nick".

Thiên Anh
Không để người hâm mộ phải chờ đợi lâu, Ciin đã ngay lập tức đăng tải bức ảnh mới kèm dòng trạng thái đầy cảm xúc về việc "xa cách" trong suốt một tháng qua.
Trong hình ảnh mới nhất, Ciin xuất hiện với một diện mạo đầy cá tính nhưng không kém phần quyến rũ. Cô nàng diện bộ trang phục mang hơi hướng corset hiện đại, tông màu vàng nhạt tôn lên làn da trắng sứ và vóc dáng nóng bỏng.
Điểm nhấn đáng chú ý chính là nhan sắc xinh đẹp, đôi mắt to tròn và đôi môi căng mọng khiến Ciin trông như một "búp bê sống" giữa phố.
Không còn là một Ciin tinh nghịch trong những video nhảy triệu view, hình ảnh lần này mang đến một cảm giác trưởng thành, thời thượng hơn.
Cách phối phụ kiện từ vòng cổ, vòng tay cho đến những hình xăm nhỏ nhắn đầy nghệ thuật đều cho thấy gu thẩm mỹ tinh tế của nữ TikToker. Ngay lập tức, bài đăng đã nhận về lượng tương tác lớn.
Với vẻ ngoài xinh đẹp, cá tính, Ciin từ lâu đã là "nàng thơ" trong mắt nhiều anh em game thủ. Việc cô nàng "mất tích" tận một tháng đã để lại một khoảng trống lớn, nên khi trở lại, không khó hiểu tại sao cô nàng viral nhanh chóng.
Dưới phần bình luận, không khó để bắt gặp những dòng cảm thán từ các fan cứng. Bởi vậy, mới thấy rằng sự ưu ái của CĐM dành cho Ciin vẫn cực kỳ mạnh mẽ, dù cho thị trường hot girl, TikToker... ngày càng xuất hiện nhiều gương mặt mới cạnh tranh.
Việc lấy lại được Facebook không chỉ là niềm vui cá nhân của Ciin mà còn là tín hiệu cho thấy cô nàng sẽ sớm quay trở lại với những dự án nghệ thuật, những video vũ đạo chuyên nghiệp và có thể là cả những màn hợp tác mới mẻ.
Với sự đầu tư chỉn chu về mặt hình ảnh như hiện tại, chắc chắn Ciin sẽ còn tiếp tục tạo nên những cú nổ lớn trên các nền tảng mạng xã hội trong thời gian tới.
#Ciin trở lại sau mất tích #Sự trở lại của influencer #Thay đổi hình ảnh cá nhân #Phản ứng cộng đồng mạng #Trở lại mạng xã hội #Ciin

