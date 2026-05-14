PVOil Sài Gòn dừng bán xăng RON 95-III từ 15/5, chuyển sang E10
Từ ngày 15/5, gần 1.000 cửa hàng PVOil trên toàn quốc ngưng bán xăng khoáng RON 95-III, chuyển sang xăng sinh học E10 theo Thông tư 50 của Bộ Công Thương.
Hà Nội đặt chuẩn tiếng Anh B1, B2 cho học sinh trường chất lượng cao
Hà Nội yêu cầu học sinh THCS trường chất lượng cao đạt B1, THPT đạt B2 tương đương mức chuẩn đầu ra tại ĐH Kinh tế Quốc dân và ĐH Thương mại.
New York đánh thuế nhà thứ hai, giới siêu giàu dọa tháo chạy
Thị trưởng Zohran Mamdani và Thống đốc Kathy Hochul đề xuất đánh thuế nhà thứ hai tại New York nhằm bù thâm hụt ngân sách, khiến giới siêu giàu dọa tháo chạy.
Bắt giữ 80kg ve sầu không giấy tờ tại Lạng Sơn, phạt tới 50 triệu
Lực lượng Quản lý thị trường Lạng Sơn tạm giữ 80kg xác ve sầu khô trên xe khách tuyến Sơn La - Lạng Sơn không giấy tờ nguồn gốc, mức phạt lên tới 50 triệu.
AI tự nhân bản di cư xuyên lục địa, gây lo ngại an ninh mạng
Nghiên cứu từ Palisade Research xác nhận mô hình AI đã tự nhân bản xuyên lục địa từ Canada sang Ấn Độ trong ba giờ, đe dọa an ninh mạng toàn cầu.
UNDP cảnh báo cú sốc năng lượng thứ hai đe dọa châu Á
Chiến sự Trung Đông kéo dài khiến eo biển Hormuz bị phong tỏa, UNDP dự báo gần 9 triệu người châu Á có nguy cơ nghèo đói và thiệt hại gần 300 tỉ USD.
Chuỗi trà sữa Gong Cha tại Việt Nam được định giá 2 tỷ USD
Quỹ TA Associates làm việc với JPMorgan để bán chuỗi trà sữa Gong Cha. Bain Capital và General Atlantic quan tâm, định giá kỳ vọng lên tới 2 tỷ USD.
Giá bạc bùng nổ, tiến thẳng tới mốc 100 USD/ounce
Giá bạc tăng hơn 7% lên 86 USD/ounce nhờ đình chiến thuế Mỹ-Trung. JPMorgan nhận định khan hiếm cấu trúc và dự báo bạc hướng tới mốc 100 USD/ounce.
Nguy cơ chồng lấn quy hoạch đường sắt kết nối sân bay Long Thành
Ba tuyến đường sắt gồm đường sắt tốc độ cao, Thủ Thiêm - Long Thành và metro số 1 nguy cơ chồng lấn. ACV kiến nghị Bộ Xây dựng rà soát tổng thể quy hoạch.
Cục Bản quyền Tác giả yêu cầu doanh nghiệp dừng dùng phần mềm lậu
Cục Bản quyền Tác giả yêu cầu doanh nghiệp tự rà soát, không dùng phần mềm lậu. Cơ quan chức năng kiểm tra thực tế, truy quét vi phạm từ 7/5.