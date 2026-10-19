Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI

Chiều 19/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt, chúc mừng các nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI, nữ cán bộ cấp vụ của Văn phòng Quốc hội nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; các Bí thư Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng hoa chúc mừng các nữ đại biểu Quốc hội khoá XVI nhân Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Thay mặt Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi tới toàn thể các nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI và nữ cán bộ của Văn phòng Quốc hội lời thăm hỏi thân tình, lời chúc sức khỏe và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Chủ tịch Quốc hội cũng chuyển lời thăm hỏi ân cần và lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới các nữ đại biểu tham dự cuộc gặp mặt.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/ TTXVN

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam luôn in đậm những chiến công, đóng góp to lớn và thầm lặng của các thế hệ phụ nữ Việt Nam. Trong suốt lịch sử hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam luôn có sự đồng hành, đóng góp to lớn của các thế hệ nữ đại biểu Quốc hội. Đặc biệt, Quốc hội khóa XVI có 150 nữ đại biểu, chiếm khoảng 30% tổng số đại biểu Quốc hội. Đây là minh chứng cho sự quan tâm, cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với mục tiêu bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ.

Chất lượng đội ngũ nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI rất đáng tự hào; nhiều đại biểu giữ trọng trách quan trọng từ Trung ương đến địa phương, các cơ quan quản lý nhà nước, Ủy ban của Quốc hội, doanh nghiệp, cơ sở y tế, giáo dục; có những đại biểu nữ rất trẻ và đại biểu nữ đến từ các địa phương, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các nữ đại biểu Quốc hội khoá XVI dự gặp mặt. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Theo Chủ tịch Quốc hội, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI đặt ra những yêu cầu mới và rất cao. Quốc hội đang chuyển mạnh tư duy xây dựng pháp luật từ “quản lý” sang “kiến tạo phát triển”, khơi thông triệt để các nguồn lực, tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo điều kiện để đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Để thực hiện được yêu cầu đó, đòi hỏi sự tập trung trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm rất lớn của mỗi đại biểu Quốc hội, đội ngũ cán bộ, công chức tham gia phục vụ hoạt động của Quốc hội.

Biểu dương, đánh giá cao những đóng góp tích cực, quan trọng của các nữ đại biểu Quốc hội và nữ cán bộ, công chức Văn phòng Quốc hội trong thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội kỳ vọng các nữ đại biểu Quốc hội, nữ cán bộ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực, trí tuệ và lợi thế của mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, với góc nhìn tinh tế, nhân văn, sâu sắc mang tính giới, các nữ đại biểu Quốc hội tiếp tục phân tích, phản biện sâu sắc đối với các dự án luật, đặc biệt là chính sách liên quan đến an sinh xã hội, giáo dục, y tế, lao động, việc làm, bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em.

Cùng với đó, các nữ đại biểu tiếp tục là cầu nối vững chắc giữa cử tri và nghị trường; mang theo tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn thực tế của người dân, đặc biệt là ở vùng xa, vùng sâu, vùng biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vào trong quyết sách của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, dù ở bất cứ cương vị công tác nào, áp lực công việc lớn đến đâu, các nữ đại biểu, cán bộ nữ luôn giữ vững sự tự tin, bản lĩnh, tinh thần đổi mới; giữ trọn nét duyên dáng, nhân hậu, mang lại sự ấm áp của mỗi gia đình và trong xã hội. Đồng thời, không ngừng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn về lý luận để tham gia thẩm định, phản biện sâu sắc các dự án luật; phát huy tối đa tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm để đóng góp vào hoạt động của Quốc hội và mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, các nữ đại biểu Quốc hội và nữ cán bộ của Văn phòng Quốc hội quán triệt thực hiện tốt chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, trong đó gợi mở 10 định hướng, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược của phong trào phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn 2025 - 2035 và tầm nhìn đến năm 2045.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nữ đại biểu Quốc hội, các cán bộ nữ hoạt động hiệu quả, phát huy năng lực trí tuệ, sức sáng tạo, tâm huyết của mình.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng hoa chúc mừng các nữ đại biểu Quốc hội khoá XVI nhân Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tại cuộc gặp mặt, đại diện các nữ đại biểu Quốc hội phát biểu cảm nghĩ, nhấn mạnh được tham gia hoạt động Quốc hội, đóng góp vào công tác xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn là trách nhiệm lớn lao trước Đảng, Nhà nước, cử tri và Nhân dân.

Các nữ đại biểu Quốc hội khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng hoạt động tham gia trong Quốc hội; luôn gần dân, sát dân, lắng nghe và phản ánh trung thực tiếng nói, nguyện vọng của cử tri, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em gái; tích cực đóng góp xây dựng những chính sách thiết thực, nhân văn vì sự phát triển công bằng và tiến bộ xã hội.