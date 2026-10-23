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Chính trị

Thông cáo báo chí chung Việt Nam – EU nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Trong chuyến thăm chính thức EU ngày 22/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Liên minh châu Âu nhất trí làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy đầu tư, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và hợp tác an ninh.

Theo Việt Cường/VOV

Thông cáo báo chí chung về chuyến thăm chính thức Liên minh Châu Âu của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm

Ngày 22/10/2026, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã thăm chính thức Liên minh Châu Âu (EU) tại Brussels, hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Châu Âu António Costa và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen về quan hệ hợp tác song phương, an ninh khu vực và các thách thức toàn cầu.

Việt Nam và EU khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường khả năng tự cường, đa dạng hóa quan hệ đối tác, thúc đẩy ổn định và thịnh vượng tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, trong đó có việc triển khai Chiến lược hợp tác của EU tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. (Ảnh: TTXVN)

Hai bên hoan nghênh đà phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam – EU, đặc biệt kể từ khi hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 01/2026.

Lãnh đạo hai bên tái khẳng định cam kết tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, trong đó có việc thúc đẩy đầu tư trong khuôn khổ sáng kiến Cửa ngõ toàn cầu (Global Gateway) và Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP); nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai đầy đủ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA).

Hai bên cũng nhất trí phấn đấu hướng tới phát triển hợp tác về nguyên liệu thô thiết yếu; tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo, giáo dục và đào tạo, chuyển đổi xanh, cơ sở hạ tầng chiến lược, kinh tế tuần hoàn và kinh tế biển xanh.

Hai bên ghi nhận tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh trên cơ sở phù hợp với luật pháp, các ưu tiên và chính sách của mỗi bên; đánh giá cao vai trò của Đối thoại Quốc phòng và An ninh Việt Nam – EU và các khuôn khổ hợp tác hiện có, trong đó có hợp tác về an toàn, an ninh hàng hải, an ninh mạng, quản lý khủng hoảng và nâng cao năng lực.

Hai bên tái khẳng định cam kết thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, bao gồm thông qua cơ chế đối thoại chuyên ngành liên quan giữa hai bên.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng và hiệu quả của chủ nghĩa đa phương và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Chủ tịch Hội đồng Châu Âu António Costa và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đánh giá cao vai trò mang tính xây dựng của Việt Nam trong ASEAN. Lãnh đạo hai bên bày tỏ mong đợi Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ASEAN – EU vào năm 2027.

#Việt Nam- EU #hợp tác chiến lược #kinh tế #phát triển bền vững #thông cáo

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Liên minh châu Âu (EU), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức EU; thân tình nhắc lại những ấn tượng sâu sắc về đất nước, con người Việt Nam và sự đón tiếp trọng thị, chân tình của phía Việt Nam trong chuyến thăm hồi đầu tháng 1 năm nay; nhấn mạnh việc hai nhà lãnh đạo sớm gặp lại nhau thể hiện sự tin cậy chính trị ngày càng sâu sắc giữa Việt Nam và EU.

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Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm chính thức EU và Vương quốc Bỉ

Chiều 21/10 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Thủ đô Brussels bắt đầu thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Đón đoàn tại sân bay về phía Bỉ có: Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Andries Gryffroi; Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Pieter Leenknegst; Cục trưởng Cục lễ tân Bộ Ngoại giao Pierr Cartuyvelle; Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Antwerp Van Gestel. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ và EU Nguyễn Hương Trà và cán bộ, nhân viên, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ.

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Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, sáng 20/10 (giờ địa phương), tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch.

Cùng dự Diễn đàn có: Nhà vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X; lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và đông đảo doanh nghiệp Việt Nam và Đan Mạch.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Đan Mạch. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
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