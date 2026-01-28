Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Thời điểm lý tưởng ngắm nguyệt thực toàn phần đẹp nhất ngày 3/3

Giải mã

Thời điểm lý tưởng ngắm nguyệt thực toàn phần đẹp nhất ngày 3/3

Vào ngày 3/3 tới, người yêu thiên văn sẽ có cơ hội ngắm nguyệt thực toàn phần (hay còn gọi trăng máu) tuyệt đẹp.

Tâm Anh (TH)
Một trong những hiện tượng thiên văn đáng chú ý nhất là nguyệt thực toàn phần (hay còn gọi trăng máu) sẽ bùng nổ trên bầu trời đêm ngày 2, rạng sáng 3/3. Ảnh: Getty Images.
Một trong những hiện tượng thiên văn đáng chú ý nhất là nguyệt thực toàn phần (hay còn gọi trăng máu) sẽ bùng nổ trên bầu trời đêm ngày 2, rạng sáng 3/3. Ảnh: Getty Images.
Nguyệt thực toàn phần là hiện tượng thiên văn ấn tượng, đẹp mắt và dễ quan sát, trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Trong quá trình nguyệt thực, Mặt trời, Trái đất và Mặt trăng tạo thành một đường thẳng trong không gian. Ảnh: John Barclay/johnw_barclay via Getty Images.
Nguyệt thực toàn phần là hiện tượng thiên văn ấn tượng, đẹp mắt và dễ quan sát, trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Trong quá trình nguyệt thực, Mặt trời, Trái đất và Mặt trăng tạo thành một đường thẳng trong không gian. Ảnh: John Barclay/johnw_barclay via Getty Images.
Do vậy, bóng của Trái đất phủ lên Mặt trăng. Trong sự kiện thiên văn này, mọi người sẽ quan sát thấy Mặt trăng chuyển dần từ màu xám bạc sang sắc đỏ thẫm, cam, thậm chí màu đồng trước khi di chuyển ra khỏi vùng tối của Trái đất và trở lại trạng thái bình thường. Ảnh: Getty Images.
Do vậy, bóng của Trái đất phủ lên Mặt trăng. Trong sự kiện thiên văn này, mọi người sẽ quan sát thấy Mặt trăng chuyển dần từ màu xám bạc sang sắc đỏ thẫm, cam, thậm chí màu đồng trước khi di chuyển ra khỏi vùng tối của Trái đất và trở lại trạng thái bình thường. Ảnh: Getty Images.
Theo số liệu của Timeanddate.com, tại vị trí TP.HCM, nguyệt thực bắt đầu vào lúc 15h44 phút và kết thúc vào lúc 21h23 phút. Ảnh: Getty.
Theo số liệu của Timeanddate.com, tại vị trí TP.HCM, nguyệt thực bắt đầu vào lúc 15h44 phút và kết thúc vào lúc 21h23 phút. Ảnh: Getty.
Các mốc thời gian nguyệt thực ngày 3/3 (theo giờ Việt Nam) cụ thể như sau: 15h44: Bắt đầu nguyệt thực nửa tối (không thể quan sát); 16h50: Bắt đầu nguyệt thực một phần (không thể quan sát). Ảnh: HAGENS WORLD PHOTOGRAPHY via Getty Images.
Các mốc thời gian nguyệt thực ngày 3/3 (theo giờ Việt Nam) cụ thể như sau: 15h44: Bắt đầu nguyệt thực nửa tối (không thể quan sát); 16h50: Bắt đầu nguyệt thực một phần (không thể quan sát). Ảnh: HAGENS WORLD PHOTOGRAPHY via Getty Images.
18h04 ngày 3/3: Bắt đầu nguyệt thực toàn phần; 18h33: Nguyệt thực cực đại; 19h02: Kết thúc nguyệt thực toàn phần; 20h17: Kết thúc nguyệt thực một phần; 21h23: Kết thúc nguyệt thực nửa tối. Ảnh: Keith Burns/NASA/JP.
18h04 ngày 3/3: Bắt đầu nguyệt thực toàn phần; 18h33: Nguyệt thực cực đại; 19h02: Kết thúc nguyệt thực toàn phần; 20h17: Kết thúc nguyệt thực một phần; 21h23: Kết thúc nguyệt thực nửa tối. Ảnh: Keith Burns/NASA/JP.
Như vậy, nguyệt thực sẽ diễn trong 5 giờ 39 phút, trong đó nguyệt thực toàn phần diễn ra từ 18h04 -19h02 ngày 3/3 (tức kéo dài trong 58 phút). Ảnh: Getty Images.
Như vậy, nguyệt thực sẽ diễn trong 5 giờ 39 phút, trong đó nguyệt thực toàn phần diễn ra từ 18h04 -19h02 ngày 3/3 (tức kéo dài trong 58 phút). Ảnh: Getty Images.
Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), trong lần nguyệt thực ngày 3/3, khu vực viễn đông của Nga, phía đông châu Úc, New Zealand, Alaska và bờ tây của Bắc Mỹ sẽ quan sát được tốt nhất. Ảnh: JG Photography/Alamy.
Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), trong lần nguyệt thực ngày 3/3, khu vực viễn đông của Nga, phía đông châu Úc, New Zealand, Alaska và bờ tây của Bắc Mỹ sẽ quan sát được tốt nhất. Ảnh: JG Photography/Alamy.
Tại Việt Nam, hiện tượng nguyệt thực có thể bắt đầu quan sát kể từ sau khi Mặt trăng mọc (17h57 tại Hà Nội, 17h58 tại TP.HCM) - nghĩa là ngay trước khi nguyệt thực toàn phần bắt đầu. Ảnh: Yoshikazu Tsuno/Gamma-Rapho via Getty Images.
Tại Việt Nam, hiện tượng nguyệt thực có thể bắt đầu quan sát kể từ sau khi Mặt trăng mọc (17h57 tại Hà Nội, 17h58 tại TP.HCM) - nghĩa là ngay trước khi nguyệt thực toàn phần bắt đầu. Ảnh: Yoshikazu Tsuno/Gamma-Rapho via Getty Images.
Mời độc giả xem video: Bản đồ vũ trụ với hơn 900.000 ngôi sao, thiên hà và hố đen. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (TH)
#Hiện tượng nguyệt thực toàn phần #Quan sát nguyệt thực tại Việt Nam #Trăng máu #nguyệt thực toàn phần

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT