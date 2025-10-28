Hà Nội

Thổ Nhĩ Kỳ gây sửng sốt với tên lửa chống hạm gắn "mắt thần AI"

Quân sự

Thổ Nhĩ Kỳ gây sửng sốt với tên lửa chống hạm gắn "mắt thần AI"

Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm thành công tên lửa hành trình SOM-J - 'quái vật' chống hạm nội địa với loạt tính năng siêu cấp.

Tuệ Minh
Tên lửa hành trình SOM-J, sản phẩm "Made in Türkiye" từ bàn tay tài hoa của TÜBİTAK SAGE và Roketsan, đại diện cho bước nhảy vọt trong công nghệ vũ khí chống hạm.
Tên lửa hành trình SOM-J, sản phẩm "Made in Türkiye" từ bàn tay tài hoa của TÜBİTAK SAGE và Roketsan, đại diện cho bước nhảy vọt trong công nghệ vũ khí chống hạm.
Với thiết kế mô-đun gọn nhẹ, tên lửa SOM-J được tối ưu hóa để mang theo trên các nền tảng hàng không hiện đại như F-16, F-35 hay thậm chí máy bay chiến đấu không người lái (UCAV) , giúp lực lượng không quân Thổ Nhĩ Kỳ linh hoạt hơn bao giờ hết trong các sứ mệnh tấn công tầm xa.
Chiều dài chỉ vỏn vẹn 3.9 mét và khối lượng phóng khoảng 540kg, tên lửa SOM-J dễ dàng tích hợp dưới cánh hoặc trong khoang máy bay, giảm thiểu gánh nặng cho phi cơ mà vẫn đảm bảo sức hủy diệt khủng khiếp.
Chiều dài chỉ vỏn vẹn 3.9 mét và khối lượng phóng khoảng 540kg, tên lửa SOM-J dễ dàng tích hợp dưới cánh hoặc trong khoang máy bay, giảm thiểu gánh nặng cho phi cơ mà vẫn đảm bảo sức hủy diệt khủng khiếp.
Về thông số kỹ thuật, tên lửa SOM-J sở hữu tầm bắn ấn tượng từ 200 đến 275km, cho phép nó "vươn tay" đánh chìm tàu chiến địch mà không cần tiếp cận gần, giảm rủi ro cho phi công.
Về thông số kỹ thuật, tên lửa SOM-J sở hữu tầm bắn ấn tượng từ 200 đến 275km, cho phép nó "vươn tay" đánh chìm tàu chiến địch mà không cần tiếp cận gần, giảm rủi ro cho phi công.
Tốc độ bay cao dưới âm thanh (high subsonic) giúp tên lửa duy trì sự bí mật, kết hợp với khả năng bay theo địa hình (terrain-following) và đặc biệt là chế độ bay sát mặt biển (sea-skimming) ở độ cao cực thấp – chỉ vài mét trên mặt nước.
Tốc độ bay cao dưới âm thanh (high subsonic) giúp tên lửa duy trì sự bí mật, kết hợp với khả năng bay theo địa hình (terrain-following) và đặc biệt là chế độ bay sát mặt biển (sea-skimming) ở độ cao cực thấp – chỉ vài mét trên mặt nước.
Nhờ đó, tên lửa SOM-J có thể "lẩn trốn" radar đối phương, thực hiện các cú ngoặt né tránh hệ thống phòng thủ tiên tiến, như đã chứng minh trong thử nghiệm gần đây khi nó lao qua môi trường biển phức tạp mà không bị phát hiện.
Nhờ đó, tên lửa SOM-J có thể "lẩn trốn" radar đối phương, thực hiện các cú ngoặt né tránh hệ thống phòng thủ tiên tiến, như đã chứng minh trong thử nghiệm gần đây khi nó lao qua môi trường biển phức tạp mà không bị phát hiện.
Hệ thống dẫn đường của tên lửa SOM-J là "bộ não" thực thụ, kết hợp định vị quán tính (INS) chống nhiễu, GPS chống jamming, dẫn đường theo địa hình (TRN), dẫn đường địa hình toàn cầu (GRNS) và bộ tìm kiếm hồng ngoại hình ảnh (IIR) ở giai đoạn cuối.
Hệ thống dẫn đường của tên lửa SOM-J là "bộ não" thực thụ, kết hợp định vị quán tính (INS) chống nhiễu, GPS chống jamming, dẫn đường theo địa hình (TRN), dẫn đường địa hình toàn cầu (GRNS) và bộ tìm kiếm hồng ngoại hình ảnh (IIR) ở giai đoạn cuối.
Hệ thống dẫn đường của tên lửa SOM-J là "bộ não" thực thụ, kết hợp định vị quán tính (INS) chống nhiễu, GPS chống jamming, dẫn đường theo địa hình (TRN), dẫn đường địa hình toàn cầu (GRNS) và bộ tìm kiếm hồng ngoại hình ảnh (IIR) ở giai đoạn cuối.
Điểm nhấn là liên kết dữ liệu mạng (datalink) cho phép cập nhật mục tiêu thời gian thực, thậm chí hỗ trợ tấn công phối hợp với các vũ khí khác. Đầu đạn nặng 140kg loại nổ mảnh cao (high-explosive fragmentation) hoặc xuyên giáp (semi-armor-piercing) đủ sức vô hiệu hóa tàu khu trục cỡ trung, biến tên lửa SOM-J thành "người hùng" trong các cuộc tác chiến hiện đại tại eo biển Aegean hay Biển Đen.
Cuộc thử nghiệm bắn đạn thật ngày 13/10 từ F-16 đã ghi dấu ấn lịch sử: tên lửa SOM-J tách khỏi máy bay, lao xuống độ cao sea-skimming, duy trì hành trình thấp và kết thúc bằng đòn đánh chính xác vào mục tiêu biển cố định.
Cuộc thử nghiệm bắn đạn thật ngày 13/10 từ F-16 đã ghi dấu ấn lịch sử: tên lửa SOM-J tách khỏi máy bay, lao xuống độ cao sea-skimming, duy trì hành trình thấp và kết thúc bằng đòn đánh chính xác vào mục tiêu biển cố định.
Đây không chỉ là minh chứng cho sự trưởng thành của công nghệ nội địa Thổ Nhĩ Kỳ mà còn mở đường cho xuất khẩu, giúp Ankara giảm phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài và củng cố vị thế trong NATO.
Đây không chỉ là minh chứng cho sự trưởng thành của công nghệ nội địa Thổ Nhĩ Kỳ mà còn mở đường cho xuất khẩu, giúp Ankara giảm phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài và củng cố vị thế trong NATO.
Việc phát triển nội địa bởi TÜBİTAK SAGE và Roketsan củng cố chiến lược tự chủ công nghệ, giúp Thổ Nhĩ Kỳ giảm phụ thuộc vào nguồn cung vũ khí nước ngoài, tăng cường khả năng răn đe, đồng thời mở ra tiềm năng xuất khẩu để nâng cao ảnh hưởng ngoại giao và kinh tế quốc phòng.
Việc phát triển nội địa bởi TÜBİTAK SAGE và Roketsan củng cố chiến lược tự chủ công nghệ, giúp Thổ Nhĩ Kỳ giảm phụ thuộc vào nguồn cung vũ khí nước ngoài, tăng cường khả năng răn đe, đồng thời mở ra tiềm năng xuất khẩu để nâng cao ảnh hưởng ngoại giao và kinh tế quốc phòng.
Việc phát triển nội địa bởi TÜBİTAK SAGE và Roketsan củng cố chiến lược tự chủ công nghệ, giúp Thổ Nhĩ Kỳ giảm phụ thuộc vào nguồn cung vũ khí nước ngoài, tăng cường khả năng răn đe, đồng thời mở ra tiềm năng xuất khẩu để nâng cao ảnh hưởng ngoại giao và kinh tế quốc phòng.
F-16 Thổ Nhỉ Kỳ phóng tên lửa hành trình SOM-J diệt gọn mục tiêu.
Tuệ Minh
Naval News
Naval News
https://www.navalnews.com/naval-news/2025/03/turkiye-conducts-first-test-firing-of-som-j-cruise-missile/
#SOM-J #SOMJ #tên lửa SOM-J #tên lửa SOMJ #Thổ Nhĩ Kỳ vũ khí #tên lửa hành trình chống hạm

