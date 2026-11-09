Thị trường thương mại điện tử ưu ái hàng chính hãng, shop nhỏ lẻ dần lao đao

Thị trường bán lẻ trực tuyến tiếp tục tăng trưởng, song dòng tiền đang có xu hướng tập trung vào các gian hàng chính hãng và sản phẩm giá trị cao.

Báo cáo mới nhất từ nền tảng dữ liệu Metric.vn cho thấy thương mại điện tử Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong quý III/2026. Tổng doanh số trên 4 sàn bán lẻ trực tuyến lớn gồm Shopee, Lazada, TikTok Shop và Tiki đạt 150.380 tỷ đồng, với hơn 1,08 tỷ sản phẩm được bán thành công.

Đáng chú ý, cuộc cạnh tranh thị phần giữa Shopee và TikTok Shop ngày càng quyết liệt. Nếu trong quý III/2025, khoảng cách thị phần giữa hai nền tảng gần 15 điểm phần trăm thì đến quý III/2026, con số này chỉ còn hơn 1 điểm phần trăm.

Gian hàng nhỏ lẻ giảm, Shop Mall tăng sức hút

Trái ngược với đà tăng trưởng doanh số, số lượng gian hàng có phát sinh đơn trên thị trường lại đi xuống. Trong quý III/2026, toàn thị trường ghi nhận khoảng 470.300 gian hàng có lượt bán thành công, giảm 2,47% so với cùng kỳ năm trước và giảm 10,68% so với quý II/2026.

Diễn biến này cho thấy hoạt động kinh doanh trực tuyến đang có sự phân hóa rõ rệt. Người mua có xu hướng tập trung chi tiêu vào những nhà bán hàng có năng lực vận hành tốt và thương hiệu uy tín.

Dữ liệu trên Shopee và TikTok Shop cho thấy gian hàng chính hãng (Shop Mall) chỉ chiếm 3,54% tổng số gian hàng có phát sinh đơn nhưng đóng góp tới 36,8% doanh số toàn sàn.

Người tiêu dùng chuyển sang sản phẩm giá trị cao

Báo cáo quý III/2026 cũng ghi nhận sự thay đổi trong cơ cấu chi tiêu trực tuyến. Tỷ trọng doanh số từ các sản phẩm có giá dưới 200.000 đồng giảm từ 50,1% xuống còn 42,2%.

Ở chiều ngược lại, nhóm sản phẩm có giá trên 1 triệu đồng chiếm 19% tổng doanh số toàn thị trường, tăng so với mức 14,5% cùng kỳ năm 2025. Điều này cho thấy người tiêu dùng đang dành tỷ trọng chi tiêu lớn hơn cho những mặt hàng có giá trị cao.

Xét theo ngành hàng, làm đẹp, nhà cửa - đời sống và thời trang nữ tiếp tục đóng góp lớn nhất vào tổng doanh số. Trong khi đó, bách hóa - thực phẩm là nhóm tăng trưởng nhanh nhất, với doanh số tăng 80,6% và sản lượng tiêu thụ tăng 49,5%.

Về thương hiệu, Apple tiếp tục dẫn đầu doanh số với khoảng 1.923 tỷ đồng, dù giảm 23,35% so với cùng kỳ. Samsung ghi nhận mức tăng trưởng 98,7%, còn Vinamilk tăng 225,86%.

Những diễn biến này cho thấy thương mại điện tử Việt Nam không chỉ mở rộng về quy mô mà còn bước vào giai đoạn cạnh tranh về chất lượng nhà bán hàng, uy tín thương hiệu và giá trị sản phẩm.