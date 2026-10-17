Tai nghe on-ear trở lại, đeo thế nào để không đau tai?

Tai nghe on-ear trở lại như phụ kiện thời trang của Gen Z, nhưng chọn đệm tai, chỉnh lực kẹp và vị trí gọng kính thế nào để đeo thoải mái?

Tai nghe on-ear đang được ưa chuộng trở lại nhờ thiết kế gọn nhẹ, dễ phối trang phục và tạo điểm nhấn cho phong cách cá nhân. So với tai nghe over-ear có phần đệm bao quanh toàn bộ tai, kiểu on-ear đặt trực tiếp lên vành tai, phù hợp khi đi học, đi làm, ngồi cà phê hoặc di chuyển trong thành phố. Tuy nhiên, thiết kế này cũng khiến áp lực tập trung vào một vùng nhỏ hơn, dễ gây nóng, đau tai nếu đeo lâu hoặc chọn tai nghe có lực kẹp quá mạnh.

Đệm tai on-ear tiếp xúc trực tiếp với vành tai, vì vậy lực kẹp và vị trí đeo ảnh hưởng lớn đến cảm giác thoải mái. (Ảnh: JBL Việt Nam)

Với người đeo kính, cảm giác khó chịu có thể rõ hơn. Gọng kính nằm giữa đệm tai và đầu, tạo thêm điểm tì khi tai nghe ép vào hai bên. Gọng càng dày, áp lực tại vị trí tiếp xúc càng lớn. Đồng thời, càng kính có thể khiến đệm tai không áp sát hoàn toàn, làm âm thanh thay đổi và âm trầm suy giảm. Người dùng đôi khi tăng âm lượng hoặc đẩy EQ bass lên để bù lại, nhưng cách này không giải quyết được nguyên nhân từ vị trí đeo.

Để hạn chế đau tai, người dùng nên điều chỉnh quai đeo sao cho lực kẹp vừa đủ, tránh kéo tai nghe xuống quá thấp và thử nhiều vị trí đặt càng kính. Nếu đệm tai ép mạnh vào một điểm, hãy chỉnh lại headband để phân bổ áp lực đều hơn. Sau mỗi 1-2 giờ sử dụng, nên tháo tai nghe nghỉ vài phút; đồng thời vệ sinh đệm định kỳ, nhất là khi dùng trong thời tiết nóng. Nếu vành tai đỏ hoặc đau chỉ sau khoảng 30 phút, đó là dấu hiệu cần điều chỉnh hoặc đổi sang thiết kế phù hợp hơn.

Vị trí đeo cũng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng âm thanh. Dù tai nghe có driver lớn hay được tinh chỉnh âm trầm tốt, đệm tai lệch vẫn có thể khiến âm thanh hai bên mất cân bằng. Vì vậy, nên chỉnh tai nghe ổn định trước khi thay đổi EQ. Tăng bass quá mức để bù âm trầm bị hụt do đệm hở có thể khiến âm thanh trở nên dày và thiếu rõ ràng.

JBL Tune 530BT có thiết kế gọn nhẹ, hướng đến người dùng ưu tiên tính di động và thời lượng pin dài. (Ảnh: JBL Việt Nam)

Một lựa chọn thuộc nhóm này là JBL Tune 530BT, hướng đến người dùng ưu tiên tính di động. Theo thông tin từ JBL, mẫu tai nghe sử dụng driver 33 mm, công nghệ JBL Pure Bass, hỗ trợ điều chỉnh EQ qua ứng dụng JBL Headphones và có hai micro beamforming. Thiết bị nặng khoảng 152 g, hỗ trợ Bluetooth 6.0, kết nối đa điểm và thời lượng pin tối đa 76 giờ. Tính năng sạc nhanh 5 phút cho khoảng 5 giờ nghe nhạc cũng hữu ích với người thường xuyên di chuyển.

Dù vậy, tai nghe on-ear không phải lựa chọn tối ưu cho mọi tình huống. Kiểu dáng này phù hợp khi nghe nhạc, đi cà phê hoặc phối cùng trang phục, trong khi người cần khả năng chống ồn mạnh hay đeo liên tục nhiều giờ có thể cân nhắc tai nghe over-ear hoặc in-ear tích hợp chống ồn chủ động. Với nhu cầu học trực tuyến và gọi nhóm, chất lượng micro cũng cần được xem xét bên cạnh thiết kế và thời lượng pin. Chọn tai nghe theo thói quen sử dụng, kết hợp điều chỉnh đúng cách, sẽ giúp cân bằng giữa tính thời trang và sự thoải mái.