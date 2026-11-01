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[SPOTLIGHT] Tự động hóa và vốn xanh thúc đẩy doanh nghiệp sản xuất

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[SPOTLIGHT] Tự động hóa và vốn xanh thúc đẩy doanh nghiệp sản xuất

Doanh nghiệp sản xuất đối mặt áp lực nguyên liệu và thiếu lao động trẻ. Tự động hóa nâng năng suất, giảm lỗi; vốn xanh hỗ trợ đầu tư khi đáp ứng điều kiện.

Minh Quân - Hà Anh
#Doanh nghiệp sản xuất #Tự động hóa #Tín dụng xanh #Năng suất lao động #Thiếu hụt lao động

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