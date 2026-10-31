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[SPOTLIGHT] Đề xuất giảm đến 70% tiền phạt thuế cho doanh nghiệp

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[SPOTLIGHT] Đề xuất giảm đến 70% tiền phạt thuế cho doanh nghiệp

Bộ Tài chính đề xuất giảm 30–70% tiền phạt chậm nộp hồ sơ thuế cho doanh nghiệp ngừng hoạt động, giúp khoảng 287.000 đơn vị tháo gỡ vướng mắc.

Minh Quân - Hà Anh
#Bộ Tài chính #Doanh nghiệp ngừng hoạt động #Phạt chậm nộp hồ sơ thuế #Chính sách thuế #Thủ tục thuế

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