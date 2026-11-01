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[SPOTLIGHT] California Fitness đóng cửa, hội viên có thể đòi hoàn tiền

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[SPOTLIGHT] California Fitness đóng cửa, hội viên có thể đòi hoàn tiền

California Fitness & Yoga dừng hoạt động tại nhiều cơ sở từ 25/10. Hội viên có thể yêu cầu hoàn tiền cho phần dịch vụ chưa sử dụng theo tư vấn của luật sư.

Minh Quân - Hà Anh
#California Fitness & Yoga #Phòng tập thể hình #Đóng cửa cơ sở kinh doanh #Hoàn tiền dịch vụ #Quyền lợi hội viên

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