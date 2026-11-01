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[SPOTLIGHT] Bill Gates cảnh báo AI sẽ làm xáo trộn việc làm 20 năm

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[SPOTLIGHT] Bill Gates cảnh báo AI sẽ làm xáo trộn việc làm 20 năm

Trong một podcast, nhà đồng sáng lập Microsoft Bill Gates cảnh báo AI có thể gây xáo trộn việc làm trong hai thập kỷ tới, trước khi mở ra thời kỳ sung túc.

Minh Quân - Hà Anh
#Bill Gates #Microsoft #Trí tuệ nhân tạo #Việc làm #Tương lai việc làm

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