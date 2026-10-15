Smartphone chạy cả Android, Linux lẫn Windows 11 lỡ hẹn

Mẫu điện thoại chạy cùng lúc 3 hệ điều hành Android, Windows và Linux của thương hiệu NexPhone vừa thông báo hoãn ngày giao hàng sang tháng 3 năm sau.

Đội ngũ phát triển NexPhone đã chính thức thông báo dời lịch giao hàng mẫu điện thoại độc quyền này sang tháng 3/2027, thay vì kịp xuất xưởng trước thời điểm cuối năm nay.

NexPhone xuất hiện lần đầu từ tháng 1, thiết bị từng thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng công nghệ nhờ khả năng hỗ trợ chính thức cả ba hệ điều hành gồm Android, Linux và Windows 11.

NexPhone bị trì hoãn do các sự cố về thiết kế.

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự trì hoãn bắt nguồn từ các sự cố nhiễu ăng-ten, buộc nhà sản xuất phải thay đổi thiết kế, sửa đổi bo mạch, chế tạo các nguyên mẫu mới và tinh chỉnh chất lượng hoàn thiện máy.

Đợt lùi lịch này diễn ra giữa bối cảnh cuộc khủng hoảng RAM toàn cầu, khi các công ty trí tuệ nhân tạo thu mua ồ ạt bộ nhớ khiến nguồn cung khan hiếm và đẩy chi phí linh kiện tăng vọt.

Trước áp lực chi phí sản xuất gia tăng, đại diện NexPhone cho biết mức giá bán lẻ đề xuất (MSRP) cuối cùng dự kiến sẽ cao hơn mốc 599 USD (15,5 triệu đồng) hiện tại và sẽ được công bố khi chi phí sản xuất được xác nhận.

Dù vậy, hãng áp dụng chính sách bảo vệ giá khi cam kết khóa cố định toàn bộ giá thiết bị cho tất cả đơn đặt trước ở mức 549 USD hoặc 599 USD, không để các đợt tăng giá bán lẻ ảnh hưởng đến người mua sớm.

Thiết bị hỗ trợ chế độ desktop tối ưu cho công việc tương tự Dex của Samsung.

Bên cạnh thông báo trì hoãn, NexPhone cũng mang đến tin vui về phần mềm khi xác nhận máy sẽ chạy hệ điều hành Android 17 thay vì phiên bản Android 16 ban đầu.

Chế độ máy tính để bàn (desktop mode) của máy cũng nhận nhiều nâng cấp mới, bao gồm khả năng lưu tệp và thư mục trực tiếp trên màn hình, bổ sung thùng rác cùng ngăn kéo quản lý tệp với giao diện hai ngăn tiện lợi.

Đối với hai hệ thống còn lại, nhóm phát triển cho biết đang tiếp tục hoàn thiện các trình điều khiển cho Windows 11 và tinh chỉnh nền tảng Debian Linux bên trong Android.

Trong bối cảnh thị trường hiện nay có rất ít dòng smartphone hỗ trợ chính thức cùng lúc nhiều hệ điều hành, sự kiện ra mắt của NexPhone vào khung thời gian tháng 3 năm 2027 vẫn đang nhận được nhiều sự kỳ vọng.