Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Smartphone chạy cả Android, Linux lẫn Windows 11 lỡ hẹn

Mẫu điện thoại chạy cùng lúc 3 hệ điều hành Android, Windows và Linux của thương hiệu NexPhone vừa thông báo hoãn ngày giao hàng sang tháng 3 năm sau.

Tuệ Minh

Đội ngũ phát triển NexPhone đã chính thức thông báo dời lịch giao hàng mẫu điện thoại độc quyền này sang tháng 3/2027, thay vì kịp xuất xưởng trước thời điểm cuối năm nay.

NexPhone xuất hiện lần đầu từ tháng 1, thiết bị từng thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng công nghệ nhờ khả năng hỗ trợ chính thức cả ba hệ điều hành gồm Android, Linux và Windows 11.

8947361-screenshot-2026-01-22-140143.png
NexPhone bị trì hoãn do các sự cố về thiết kế.

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự trì hoãn bắt nguồn từ các sự cố nhiễu ăng-ten, buộc nhà sản xuất phải thay đổi thiết kế, sửa đổi bo mạch, chế tạo các nguyên mẫu mới và tinh chỉnh chất lượng hoàn thiện máy.

Đợt lùi lịch này diễn ra giữa bối cảnh cuộc khủng hoảng RAM toàn cầu, khi các công ty trí tuệ nhân tạo thu mua ồ ạt bộ nhớ khiến nguồn cung khan hiếm và đẩy chi phí linh kiện tăng vọt.

Trước áp lực chi phí sản xuất gia tăng, đại diện NexPhone cho biết mức giá bán lẻ đề xuất (MSRP) cuối cùng dự kiến sẽ cao hơn mốc 599 USD (15,5 triệu đồng) hiện tại và sẽ được công bố khi chi phí sản xuất được xác nhận.

Dù vậy, hãng áp dụng chính sách bảo vệ giá khi cam kết khóa cố định toàn bộ giá thiết bị cho tất cả đơn đặt trước ở mức 549 USD hoặc 599 USD, không để các đợt tăng giá bán lẻ ảnh hưởng đến người mua sớm.

Thiết bị hỗ trợ chế độ desktop tối ưu cho công việc tương tự Dex của Samsung.

Bên cạnh thông báo trì hoãn, NexPhone cũng mang đến tin vui về phần mềm khi xác nhận máy sẽ chạy hệ điều hành Android 17 thay vì phiên bản Android 16 ban đầu.

Chế độ máy tính để bàn (desktop mode) của máy cũng nhận nhiều nâng cấp mới, bao gồm khả năng lưu tệp và thư mục trực tiếp trên màn hình, bổ sung thùng rác cùng ngăn kéo quản lý tệp với giao diện hai ngăn tiện lợi.

Đối với hai hệ thống còn lại, nhóm phát triển cho biết đang tiếp tục hoàn thiện các trình điều khiển cho Windows 11 và tinh chỉnh nền tảng Debian Linux bên trong Android.

Trong bối cảnh thị trường hiện nay có rất ít dòng smartphone hỗ trợ chính thức cùng lúc nhiều hệ điều hành, sự kiện ra mắt của NexPhone vào khung thời gian tháng 3 năm 2027 vẫn đang nhận được nhiều sự kỳ vọng.

Video: Nexphone - Máy tính cá nhân tích hợp ngay trên điện thoại
Nex Computer/Tech Radar
#NexPhone #điện thoại chạy Windows 11 #NexPhone dời lịch ra mắt #Android 17 #điện thoại chạy Linux #khủng hoảng RAM

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Smartphone sở hữu hệ điều hành lạ nhưng chạy ngon ứng dụng Android

Hãng Jolla quay lại thị trường với mẫu Jolla Phone mới có phần cứng hiện đại, thiết kế tháo rời pin và hệ điều hành Sailfish ưu tiên quyền riêng tư.

Sau nhiều năm im ắng, hãng Jolla của Phần Lan thông báo trên X rằng thế hệ Jolla Phone mới sắp ra mắt. Máy đi kèm phần cứng được làm mới, hệ điều hành chú trọng quyền riêng tư và mang theo kỳ vọng mang đến trải nghiệm mà Android hay iOS chưa làm được.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Googlebooks lộ diện với hệ điều hành mới báo tử cho ChromeOS?

GGoogglebook sẽ là một lựa chọn thay thế Chromebook cao cấp với hệ điều hành hoàn toàn mới, kết hợp Android và ChromeOS với phần cứng cao cấp hơn.

goobook.jpg

Google vừa công bố dòng máy tính xách tay hoàn toàn mới, có tên gọi là Googlebook. Đúng vậy, bạn không đọc nhầm đâu – dòng sản phẩm mới này là một bước tiến vượt bậc so với Chromebook về hiệu năng và tính năng, kết hợp ChromeOS và Android vào một hệ điều hành duy nhất.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Microsoft muốn biến Copilot thành hệ điều hành tác nhân AI

CEO của Microsoft, Satya Nadella cho biết họ đang trao thêm quyền cho Copilot để soạn tài liệu, xây dựng ứng dụng và tự thực hiện công việc suốt ngày đêm. 

Microsoft có thể đã giảm sử dụng thương hiệu Copilot PC, nhưng tham vọng lớn hơn dành cho trí tuệ nhân tạo dường như vẫn không thay đổi. Công ty vừa công bố một phiên bản Copilot được thiết kế để không chỉ trả lời câu hỏi mà còn trực tiếp thao tác trên tài liệu, phối hợp công việc và thực hiện nhiệm vụ thay người dùng.

Trong phần giới thiệu sản phẩm mới, CEO Microsoft Satya Nadella gọi Copilot là một “hệ điều hành mới cho công việc”. Tuy nhiên, đây không phải hệ điều hành độc lập nhằm thay thế Windows.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới