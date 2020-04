Tàu đổ bộ Type 075 đầu tiên bị cháy, chiếc thứ hai tình trạng ra sao?

Tàu đổ bộ tấn công Type 075 thứ hai của Trung Quốc hiện tại vẫn đang được gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối để kịp hạ thuỷ đúng hạn. Nguồn ảnh: Sina. Chiếc Type 075 thứ hai của Trung Quốc cũng được đóng trên cùng một ụ nổi giống như chiếc đầu tiên. Ngoài ra có nhiều khả năng chiếc Type 075 thứ ba của Trung Quốc trong tương lai cũng sẽ được thi công trên ụ nổi này. Nguồn ảnh: Sina. Được đóng tại nhà máy đóng tàu Hỗ Đông Trung Hoa ở Thượng Hải, tàu đổ bộ tấn công Type 075 thứ hai của Trung Quốc được dự kiến sẽ phục vụ trong hạm đội Đông hải của Hải quân Trung Quốc. Nguồn ảnh: Sina. Trong khi đó chiếc đầu tiên đã được hạ thuỷ và vừa xảy ra vụ hoả hoạn hồi cuối tuần trước được dự kiến sẽ phục vụ trong Hạm đội Nam Hải (hoạt động ở Biển Đông) của Trung Quốc. Nguồn ảnh: Sina. Theo nhiều thông tin được truyền thông trong và người nước đăng tải, nhiều khả năng chiếc Type 075 thứ hai của Trung Quốc sẽ được hạ thuỷ trong nửa đầu năm 2020 này. Tuy nhiên ngày cụ thể vẫn chưa được ấn định. Nguồn ảnh: Sina. Với tốc độ đóng tàu nhanh kỷ lục, tàu đổ bộ tấn công Type 075 thứ nhất của Trung Quốc đã được hạ thuỷ hồi tháng 9/2019 vừa rồi. So với những tàu quân sự cùng trọng tải, Type 075 là loại tàu có tốc độ hoàn thiện nhanh nhất. Nguồn ảnh: Sina. Với chiếc Type 075 thứ hai và thứ ba, tốc độ hoàn thiện thậm chí còn có thể nhanh hơn vì các kỹ sư của Trung Quốc giờ đã hoàn thiện được quy trình làm việc rút kinh nghiệm từ chiếc đầu tiên. Nguồn ảnh: Sina. Nếu so sánh về kích thước và tải trọng, lớp tàu đổ bộ Type 075 của Trung Quốc còn lớn hơn cả tàu đổ bộ lớp Canberra của Australia và tàu Mistral của Pháp. Nguồn ảnh: Sina. Mặc dù vậy lớp tàu đổ bộ Type 075 này của Trung Quốc vẫn chưa phải là lớn nhất thế giới, nó vẫn thua kém một phần so với tàu đổ bộ lớp Wasp và America của Mỹ. Nguồn ảnh: Sina. Theo dự kiến, hải quân Trung Quốc sẽ đóng mới tổng cộng 3 tàu đổ bộ tấn công loại này. Hai chiếc đầu sẽ được biên chế vào hạm đội Đông Hải và hạm đội Nam Hải, chiếc thứ ba nhiều khả năng sẽ nhập biên Hạm đội Bắc Hải. Nguồn ảnh: Sina. Theo thiết kế, mỗi tàu đổ bộ tấn công Type 075 sẽ mang theo được 30 trực thăng chiến đấu, được trang bị tổ hợp pháo cao tốc H/PJ-30mm và tên lửa phòng không tầm HHQ-10. Nguồn ảnh: Sina. Chiếc Type 075 đầu tiên được dự kiến sẽ xuất hiện trong cuộc duyệt binh của Hải quân Trung Quốc vào cuối năm nay - tất nhiên là nếu nó được nhập biên đúng hạn. Nguồn ảnh: Sina. Video Sức mạnh tàu đổ bộ tấn công Type 075 của Hải quân Trung Quốc.

