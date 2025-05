Vào ngày 1/5, Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra một thông tin quan trọng: “Các đơn vị thuộc Cụm quân phía Bắc của quân đội Nga, đã đánh bại các đơn vị của quân đội Ukraine (AFU) trên lãnh thổ của vùng Kursk. Làng Gornal, ngôi làng cuối cùng nằm dưới sự kiểm soát của AFU ở vùng Kursk đã được giải phóng. Việc xây dựng vùng đệm an ninh trên khu vực biên giới tỉnh Sumy của Ukraine vẫn tiếp tục”. Theo nguồn tin từ một sĩ quan cấp cao, thuộc một đơn vị pháo binh của Cụm quân phía Bắc, có mật danh Svapa, cho biết lực lượng pháo binh của AFU, sau khi rút lui khỏi vùng Kursk, đã di chuyển trận địa về một khoảng cách đủ xa, cách khu vực biên giới từ 25-26 km. Đối với việc lập “vùng đệm an ninh” trên lãnh thổ Ukraine, Quân đội Nga (RFAF) đang đạt được những tiến triển đáng chú ý, khi phá vỡ sự kháng cự của AFU ở làng Loknya. Trước đó, để ngăn chặn bước tiến của quân Nga tại Loknya, AFU đã tung xe tăng mới của Lữ đoàn xe tăng số 1 vào chiến đấu và ngay lập tức phải chịu tổn thất nghiêm trọng. Hiện kết quả giao tranh tại làng Loknya vẫn chưa rõ ràng, theo chính trị gia đối lập Ukraine Anatoly Shariy, cho biết vào ngày 1/5, có 65% diện tích ngôi làng do quân Nga kiểm soát. Một số nguồn tin cho biết, một số lượng lớn quân Ukraine đã được đưa đến đây, nhưng đơn vị của họ đã bị UAV FPV của Nga tiêu diệt. Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW) cho biết, họ đã quan sát thấy những người lính Nga ở trung tâm làng Belovody, nhưng nhiều khả năng thông tin này đã bị lạc hậu. Báo cáo của ISW cũng cho biết, giữa Basivka và Zhuravka (phía đông bắc Sumy), RFAF đã tiến thêm trong một khu vực sâu tới 2 km và rộng 8 km. Có những thông tin mới về hành động của quân Nga ở tỉnh Sumy. Trang Military Review cho biết, quân Nga đã tiến vào Sumy từ đầu cầu Oleshnya của tỉnh Kursk, ngôi làng mới được tái chiếm trước đó không lâu. Mũi tiến công này giúp Cụm quân phía Bắc tiến tới phía nam đường cao tốc N07, chạy từ biên giới đến thị trấn Yunakivka và xa hơn nữa là tới thành phố Sumy. Cùng lúc đó, các đơn vị tấn công của Cụm quân phía Bắc, đã tấn công thành công các vị trí của quân Ukraine dọc theo Sông Snagost. Mở rộng đầu cầu ở vùng Sumka về phía nam và tây nam của các khu định cư Zhuravka và Veselovka, nơi đã bị quân Nga chiếm đóng từ trước đó; rộng đường cho RFAF tiến vào các làng Belovody và Vodolaghi. Đến 19h30 ngày 2/5 (theo giờ Moskva), trên mạng Telegram của cả hai bên, bắt đầu xuất hiện thông tin rằng, quân Ukraine đã mất quyền kiểm soát với cả hai ngôi làng Belovody và Vodolaghi. Hiện thông tin này vẫn chưa được xác nhận chính thức, tuy nhiên phía AFU xác nhận tình hình đang trở nên khó khăn đối với họ ở phía đông bắc vùng Sumy. Như vậy ở phía mặt trận Sumy, độ sâu của vùng đệm ở khu vực Sumy lên tới 7-8 km ở khu vực Belovod và lên tới 10 km ở khu vực làng Loknya. Hiện Bộ Tổng tham mưu AFU lo ngại rằng, với đà tiến công hiện tại, RFAF sẽ có thể tiến đến thị trấn Yunakivka từ hai hướng và chiếm cứ điểm quan trọng này, bằng thế gọng kìm chiến thuật. Trong trường hợp này, số phận của thị trấn Yunakivka, với ý nghĩa là trung tâm vận tải và hậu cần của AFU ở vùng biên giới Sumy và trong chiến dịch Kursk, và trên thực tế là toàn bộ vùng đông bắc của tỉnh Sumy, nơi quân Ukraine đe dọa cả vùng Kursk và Belgorod, sẽ được định trước. Theo phân tích của các chuyên gia độc lập, thị trấn Yunakivka, khu vực đô thị chính trong vùng, nếu chiếm được thị trấn này, sẽ giúp cho RFAF một căn cứ hậu cần để mở rộng vùng kiểm soát về phía nam trong tương lai. Tuy nhiên, nhiều khả năng khu vực này, có thể trở thành một Vovchansk mới, kết thúc bằng một trận chiến vị trí kéo dài. Còn kênh Rybar của Nga cho biết, quân của Lữ đoàn tấn công đổ bộ đường không độc lập số 83 RFAF, đã giành quyền kiểm soát hầu hết ngôi làng Belovody ở vùng Sumy của Ukraine. Giao tranh vẫn tiếp diễn ở các khu định cư lân cận Vladimirovka, Vodolaghi và Loknya. Cùng lúc đó, ở phía tây làng Loknya, các đơn vị Nga đang tiến về hướng Yablonovka, tiến đến sườn Loknya và Yunakivka. Trước đó vào ngày 29/4, quân Nga đã đột phá qua được trận địa phòng ngự của quân Ukraine ở gần làng Belovody thuộc tỉnh Sumy. Điều này đã được nhiều nguồn tin xác nhận cùng một lúc. Người ta nhấn mạnh rằng cuộc giao tranh diễn ra ở vùng ngoại ô phía bắc của ngôi làng và các đơn vị của AFU đã buộc phải rút lui. Điều đáng chú ý là việc quân Nga có thể nhanh chóng đột phá trận địa phòng ngự của AFU ở một số khu vực tại tỉnh Sumy, là do AFU ở đây đã không xây dựng các công trình phòng thủ kiên cố. Nhưng thay vì khẩn trương tổ chức một tuyến phòng thủ mới ở Sumy, sau khi tháo chạy khỏi khu vực Kursk, thì Bộ Tổng tham mưu AFU lại cố gắng đột phá vào khu vực Belgorod của Nga. Tuy nhiên tình hình ở khu vực biên giới Sumy-Kursk vẫn chưa yên, kênh Telegram "North Wind" đưa tin, vào ngày 2/5, quân Ukraine đã cố gắng vượt qua biên giới Sumy-Kursk theo hướng làng Goptarovka ở vùng Kursk. Quân Ukraine xâm nhập bằng đường bộ theo đội hình tập trung, mỗi nhóm lên tới 20 người, qua các khu rừng để giữ bí mật. Tuy nhiên, hiện RFAF bố trí hệ thống giám sát biên giới chặt chẽ, lực lượng xâm nhập của AFU đã bị phát hiện từ xa. Hỏa lực pháo binh của RFAF bao trùm. Kết quả là, một số quân Ukraine đã bị tiêu diệt và 11 lính Ukraine đã bị quân Nga bắt làm tù binh. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, TASS).

