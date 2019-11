Không ngờ chiến cơ cánh cụp cánh xòe đầu tiên đã ra đời như vậy

Messerschmitt P.1101 được ra đời từ năm 1944 và được coi là loại chiến đấu cơ phản lực đầu tiên trên thế giới được trang bị kiểu dáng cánh cụp cánh xoè "thời thượng" sau này. Nguồn ảnh: Pinterest. Kiểu thiết kế cánh cụp cánh xoè sẽ giúp Messerschmitt P.1101 khắc phục được nhược điểm lớn nhất của các chiến đấu cơ phản lực thời bấy giờ đó là động cơ yếu. Nguồn ảnh: Pinterest. Với kiểu cánh cụp cánh xoè, Messerschmitt P.1101 sẽ tương thích với nhiều kiểu nhiệm vụ hơn, bù lấp được chỗ trống do thiếu máy bay trong biên chế Không quân Đức thời bấy giờ. Nguồn ảnh: Pinterest. Một trong những điều khiến các chuyên gia phương Tây sốc nhất đó là người Đức đã thiết kế Messerschmitt P.1101 chỉ trong vòng... 9 ngày. 9 ngày là thời gian mà phòng thiết kế Messerschmitt hoạt động hết công suất để cho ra đời chiếc P.1101 như một loại "chiến đấu cơ khẩn cấp". Nguồn ảnh: Pinterest. P.1101 có kiểu dáng đơn giản, dễ chế tạo, sử dụng động cơ phản lực có sẵn do Heinkel sản xuất. Không quân Đức cho rằng, việc sản xuất được vài trăm chiếc Messerschmitt P.1101 sẽ giúp họ có lại được ưu thế trên không - vốn đang bị Mỹ và Liên Xô lấn át hoàn toàn. Nguồn ảnh: Pinterest. Dù ảo tưởng chiếm lại được - ít nhất là một phần ưu thế trên không không bao giờ thành được hiện thực, tuy nhiên các kỹ sư của lực lượng này đã chế tạo ra được loại chiến đấu cơ cánh cụp cánh xoè "để đời" - được cho là hình mẫu của nhiều loại máy bay tương tự do Mỹ và Liên Xô cho ra đời sau này. Nguồn ảnh: Pinterest. Một trong những điểm yếu của Messerschmitt P.1101 đó là việc thay đổi góc cánh của nó sẽ chỉ được thực hiện ở dưới mặt đất chứ không phải khi đang bay như các loại chiến đấu cơ sau này. Nguồn ảnh: Pinterest. Cụ thể, Messerschmitt P.1101 có thể đổi góc cánh lệch 35, 40 hoặc 45 độ trước khi cất cánh. Việc đổi góc này sẽ giúp P.1101 thực hiện được nhiều nhiệm vụ hơn, từ các phi vụ tiêm kích ở tốc độ cao cho tới các phi vụ mang vũ khí nặng để yểm trợ mặt đất. Nguồn ảnh: Pinterest. Thiết kế cực kỳ sáng tạo của Messerschmitt P.1101 nhằm đáp ứng việc không có đủ nhiều loại máy bay cũng như số lượng đủ lớn để có thể đối đầu với Không quân Đồng minh. Có thể nói, đây là kiểu thiết kế "cái khó ló cái khôn" của người Đức vào thời điểm này nhưng đáng tiếc kết quả không khả quan như mong đợi. Nguồn ảnh: Pinterest. Tháng 5/1945 - chỉ ít ngày trước khi nước Đức đầu hàng, Mỹ đã tiếp cận và thu giữ được nguyên mẫu duy nhất của chiếc Messerschmitt P.1101. Tuy nhiên toàn bộ bản vẽ thiết kế, giấy tờ liên quan tới chiếc P.1101 lại rơi vào tay quân đội Pháp trước đó. Nguồn ảnh: Pinterest. Sau này, người Mỹ đã tốn rất nhiều thời gian và phải áp dụng công nghệ đảo ngược để tìm ra được thiết kế chi tiết của chiếc P.1101. Nguyên mẫu X-5 sau này đã được quân đội Mỹ cải biến rất tốt, giúp nó có thể thay đổi được cánh khi đang bay và trở thành chiếc máy bay cánh cụp cánh xoè đúng nghĩa đầu tiên trên thế giới. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Chiến đấu cơ Su-22 cánh cụp cánh xoè cực độc của Không quân Việt Nam.

Messerschmitt P.1101 được ra đời từ năm 1944 và được coi là loại chiến đấu cơ phản lực đầu tiên trên thế giới được trang bị kiểu dáng cánh cụp cánh xoè "thời thượng" sau này. Nguồn ảnh: Pinterest. Kiểu thiết kế cánh cụp cánh xoè sẽ giúp Messerschmitt P.1101 khắc phục được nhược điểm lớn nhất của các chiến đấu cơ phản lực thời bấy giờ đó là động cơ yếu. Nguồn ảnh: Pinterest. Với kiểu cánh cụp cánh xoè, Messerschmitt P.1101 sẽ tương thích với nhiều kiểu nhiệm vụ hơn, bù lấp được chỗ trống do thiếu máy bay trong biên chế Không quân Đức thời bấy giờ. Nguồn ảnh: Pinterest. Một trong những điều khiến các chuyên gia phương Tây sốc nhất đó là người Đức đã thiết kế Messerschmitt P.1101 chỉ trong vòng... 9 ngày. 9 ngày là thời gian mà phòng thiết kế Messerschmitt hoạt động hết công suất để cho ra đời chiếc P.1101 như một loại "chiến đấu cơ khẩn cấp". Nguồn ảnh: Pinterest. P.1101 có kiểu dáng đơn giản, dễ chế tạo, sử dụng động cơ phản lực có sẵn do Heinkel sản xuất. Không quân Đức cho rằng, việc sản xuất được vài trăm chiếc Messerschmitt P.1101 sẽ giúp họ có lại được ưu thế trên không - vốn đang bị Mỹ và Liên Xô lấn át hoàn toàn. Nguồn ảnh: Pinterest. Dù ảo tưởng chiếm lại được - ít nhất là một phần ưu thế trên không không bao giờ thành được hiện thực, tuy nhiên các kỹ sư của lực lượng này đã chế tạo ra được loại chiến đấu cơ cánh cụp cánh xoè "để đời" - được cho là hình mẫu của nhiều loại máy bay tương tự do Mỹ và Liên Xô cho ra đời sau này. Nguồn ảnh: Pinterest. Một trong những điểm yếu của Messerschmitt P.1101 đó là việc thay đổi góc cánh của nó sẽ chỉ được thực hiện ở dưới mặt đất chứ không phải khi đang bay như các loại chiến đấu cơ sau này. Nguồn ảnh: Pinterest. Cụ thể, Messerschmitt P.1101 có thể đổi góc cánh lệch 35, 40 hoặc 45 độ trước khi cất cánh. Việc đổi góc này sẽ giúp P.1101 thực hiện được nhiều nhiệm vụ hơn, từ các phi vụ tiêm kích ở tốc độ cao cho tới các phi vụ mang vũ khí nặng để yểm trợ mặt đất. Nguồn ảnh: Pinterest. Thiết kế cực kỳ sáng tạo của Messerschmitt P.1101 nhằm đáp ứng việc không có đủ nhiều loại máy bay cũng như số lượng đủ lớn để có thể đối đầu với Không quân Đồng minh. Có thể nói, đây là kiểu thiết kế "cái khó ló cái khôn" của người Đức vào thời điểm này nhưng đáng tiếc kết quả không khả quan như mong đợi. Nguồn ảnh: Pinterest. Tháng 5/1945 - chỉ ít ngày trước khi nước Đức đầu hàng, Mỹ đã tiếp cận và thu giữ được nguyên mẫu duy nhất của chiếc Messerschmitt P.1101. Tuy nhiên toàn bộ bản vẽ thiết kế, giấy tờ liên quan tới chiếc P.1101 lại rơi vào tay quân đội Pháp trước đó. Nguồn ảnh: Pinterest. Sau này, người Mỹ đã tốn rất nhiều thời gian và phải áp dụng công nghệ đảo ngược để tìm ra được thiết kế chi tiết của chiếc P.1101. Nguyên mẫu X-5 sau này đã được quân đội Mỹ cải biến rất tốt, giúp nó có thể thay đổi được cánh khi đang bay và trở thành chiếc máy bay cánh cụp cánh xoè đúng nghĩa đầu tiên trên thế giới. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Chiến đấu cơ Su-22 cánh cụp cánh xoè cực độc của Không quân Việt Nam.