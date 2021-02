Chiến trường Syria: Gắn tháp pháo BMP-1 gắn trên thùng xe bán tải

Trên chiến trường Syria, từng xuất hiện rất nhiều loại vũ khí "độ", "chế" cực kỳ độc đáo và các loại pháo tự thiết giáp đặt trên thùng xe bán tải cũng từng xuất hiện. Thậm chí, kiểu độ xe bán tải thành xe pháo tự hành như thế này, từng tỏ ra khá phổ biến trên chiến trường Syria khốc liệt. Thậm chí, nhiều phiên bản độ, chế lại của tháp pháo BMP-1 trên thùng xe tải còn tỏ ra hiệu quả hơn phiên bản gốc khi không bị nhiều giới hạn như nguyên bản. Cụ thể, ở phiên bản xe thiết giáp lội nước BMP-1, pháo chính của xe sẽ bị giới hạn vị trí 10 giờ và 11 giờ do đây là khu vực đặt cửa nóc của trưởng xa. Khi đặt lên xe tải, tháp pháo của chiếc BMP-1 sẽ không còn chịu giới hạn này, và có thể xoay trọn vẹn 360 độ xung quanh phần thân, miễn là được lắp đặt đủ hợp lý. Tại chiến trường Syria, rất nhiều thiết giáp cũ, hỏng hóc bị vứt lại sau các cuộc giao tranh, việc sửa chữa và bảo dưỡng lại những thiết giáp cũ, nát, hỏng này cũng tỏ ra khá tốn kém. Vậy nên phương án khá hữu hiệu đó là lấy hết các bộ phận còn sử dụng được - đặc biệt là cụm hỏa lực, rồi sau đó gắn lên các phương tiện dân dụng khác để sử dụng tiếp. Khi đặt trên thùng xe bán tải, chắc chắn khả năng cơ động của xe pháo tự hành này sẽ tăng lên cao hơn nhiều, so với việc đặt trên khung gầm bánh xích như nguyên bản. Tất nhiên, hiệu quả khi tác chiến của kiểu phương tiện "độ, chế" này cũng chịu nhiều ảnh hưởng từ chính những người lắp ráp ra chúng, không tuân theo bất cứ một nguyên tắc nào do không phải hàng sản xuất hàng loạt. Khẩu pháo chính của xe thiết giáp chở quân BMP-1 là loại 2A28 Grom. Nguyên bản khi đặt trên thiết giáp BMP-1, khẩu pháo này có cơ chế nạp đạn bán tự động. Với cơ chế nạp đạn bán tự động, khẩu pháo nòng trơn 2A28 cỡ 73mm này có khả năng bắn với tốc độ tối đa lên tới 10 viên mỗi phút. Tuy nhiên, góc nâng, hạ của khẩu pháo sẽ phải quay trở về khoảng 3 độ 30 phút để sử dụng cơ chế nạp đạn tự động. Loại đạn mà khẩu pháo nòng trơn này sử dụng có hình dáng tương tự như đạn dùng cho súng phóng lựu không giật SPG-9, tầm bắn hiệu quả của đạn là 500 mét, có khả năng xuyên qua 400 mm thép cán đồng nhất hoặc quy đổi tương đương. Đặc biệt, nòng pháo của BMP-1 cũng có khả năng phóng tên lửa, việc khai hỏa tên lửa 9M14 qua nòng pháo cho phép nó tăng tầm bắn lên tới 3000 mét. Nguồn ảnh: Pinterest.

