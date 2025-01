5 trực thăng tấn công nguy hiểm nhất thế giới hiện nay

Kể từ khi xuất hiện tại chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953, trực thăng đã cho thấy được khả năng linh hoạt trong thực hiện nhiều nhiệm vụ như vận tải, do thám, trinh sát. Với khả năng cơ động cao và tác chiến trong mọi điều kiện địa hình, trực thăng tấn công được đánh giá là vũ khí có khả năng thay đổi cục diện của chiến trường. Ảnh: Wikipedia. Đầu tiên là Ka-52, một trong số ít thiết kế trực thăng tấn công hạng nặng được Nga đưa vào sử dụng kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Ka-52 có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, cả ban ngày lẫn ban đêm, có khả năng tấn công và tiêu diệt các loại mục tiêu bọc thép, máy bay và tiêu diệt sinh lực địch. Ảnh: Wikipedia. Chiếc trực thăng này được đánh giá cao nhờ lượng vũ khí có thể mang theo, gồm 12 giá treo cứng trên cánh trọng tải lên tới 2.000 kg. Với tải trọng đó Ka-52 có thể đem 6 tên lửa ATAKA và Vikhr, chúng có thể xuyên thủng lớp giáp dày tới 1.000 mm, trong đó tên lửa Vikhr có tầm bắn ấn tượng lên tới hơn 12 km. Ảnh: Wikipedia. Cùng với Ka-52, Mi-28 là một trong những mẫu trực thăng đắt tiền nhất của Nga, chỉ đứng sau Ka-52 về giá. Chiếc trực thăng này đã được đưa vào sử dụng từ năm 2009 và đã được bán cho Algeria, Iraq và được Nga sử dụng rộng rãi trên chiến trường Syria. Mi-28 được trang bị bộ kính chắn gió và lớp giáp chịu được sự đạn 14,5mm. Ảnh: mil.in.ua. Vũ khí chiến đấu của Mi-28 là 16 tên lửa chống tăng 9M120 Ataka-V, dẫn đường bằng tín hiệu vô tuyến có khả năng chống nhiễu cao, đươc lắp ở hai cánh phụ bên hông, tên lửa có thể phá hủy mọi loại xe tăng và xe bọc thép. Tiếp theo là trực thăng tấn công AH-64 Apache, sau chuyến bay đầu tiên vào năm 1975, chiếc trực thăng này đã trải qua quá trình phát triển lâu dài và khó khăn cho đến năm 1986. AH-64 được phát triển để hỗ trợ trên không chống lại xe tăng của đối phương, nặng hơn, được bọc thép tốt hơn và mang được nhiều đạn hơn so với mẫu trực thăng tiền nhiệm AH-1 Cobra. Mặc dù đã cũ, nhưng Apache vẫn là trực thăng tấn công phương Tây có sức mạnh chiến đấu tốt nhất. Apache của Quân đội Mỹ được ví như một cỗ xe tăng bay, vũ khí chiến đấu của AH-64E Apache gồm tên lửa Hellfire, súng máy M320 với 1.200 viên đạn 30mm và tên lửa Hydra. Tiếp theo là Mi-24 của Nga đi vào hoạt động từ năm 1972, được coi là trực thăng tấn công đáng gờm nhất trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Mi-24 đã chứng minh được sức mạnh của mình ở nhiều chiến trường, chiếc trực thăng này vừa có khả năng tấn công vừa có khả năng vận chuyển quân. Mi-24 sử dụng 2 động cơ Isotov TV3-117 công suất 2.200 mã lực mỗi chiếc, giúp nó có thể đạt tốc độ tối đa 335 km/h, tầm hoạt động 450 km, trần bay 4.500 m. Ngoài ra, Mi-24 còn được trang bị bom, tên lửa, rocket và súng 12,7mm để tấn công. Cuối cùng trong danh sách là trực thăng tấn công Z-10, một sản phẩm mới của ngành quốc phòng Trung Quốc. Mặc dù bị đánh giá kém hơn so với Apache của Mỹ và Mi-28 của Nga nhưng Z-10 đã có những cải tiến đáng kể về hiệu suất kể từ khi đưa vào sử dụng. Sứ mệnh chính của Z-10 là chống tăng và bắn phá mặt đất. Tuy nhiên, Z-10 cũng có khả năng chiến đấu không đối không. Z-10 có vũ khí chính là một khẩu pháo 23x115mm hoặc 25x137mm. Ngoài ra Z-10 còn mang theo tên lửa HJ-10, một loại tên lửa cực kỳ nguy hiểm, có khả năng tấn công xe tăng và trực thăng đối phương.

