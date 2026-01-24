Hà Nội

'Quái ngư' có lối bơi độc nhất vô nhị, Việt Nam có nhiều

Giải mã

'Quái ngư' có lối bơi độc nhất vô nhị, Việt Nam có nhiều

Cá thát lát còm (Chitala chitala) là loài cá nước ngọt quen thuộc ở Đông Nam Á, gây ấn tượng bởi hình dáng dẹt và chuyển động uyển chuyển.

T.B (tổng hợp)
Hình thể dẹt bên độc đáo. Cá thát lát còm có thân mỏng, dẹt như lưỡi dao, phần vây hậu môn kéo dài gần suốt thân, giúp cá bơi lượn mềm mại và dễ dàng đổi hướng trong môi trường sông hồ. Ảnh: Pinterest.
Phân bố rộng ở Nam và Đông Nam Á. Loài cá này xuất hiện phổ biến tại các hệ thống sông lớn như sông Hằng, sông Chao Phraya, sông Mekong, sinh sống chủ yếu ở vùng nước ngọt chảy chậm. Ảnh: Pinterest.
Khả năng bơi lùi hiếm gặp. Nhờ cấu trúc vây đặc biệt, cá thát lát còm có thể bơi tiến, lùi và giữ thăng bằng tại chỗ, giúp chúng phục kích con mồi hiệu quả trong làn nước đục. Ảnh: Pinterest.
Hoạt động mạnh về đêm. Cá thát lát còm là loài săn mồi về đêm, ban ngày thường ẩn mình dưới đáy sông hoặc trong đám thực vật thủy sinh, chỉ ra ngoài kiếm ăn khi ánh sáng yếu. Ảnh: Pinterest.
Chế độ ăn thiên về động vật. Thức ăn chính của chúng gồm cá nhỏ, tôm, côn trùng nước và giáp xác, đóng vai trò là mắt xích săn mồi quan trọng trong hệ sinh thái nước ngọt. Ảnh: Pinterest.
Có khả năng hô hấp bổ trợ. Loài cá này có thể hấp thụ oxy trực tiếp từ không khí ở mức độ nhất định, giúp chúng sống sót trong môi trường nước nghèo oxy vào mùa khô. Ảnh: Pinterest.
Giá trị ẩm thực và kinh tế cao. Thịt cá thát lát còm dai, thơm, thường được chế biến thành chả cá, món chiên hoặc hấp, trở thành đặc sản quen thuộc ở nhiều vùng. Ảnh: Pinterest.
Gắn bó với văn hóa sông nước. Ở Việt Nam và các nước lân cận, cá thát lát không chỉ là nguồn thực phẩm mà còn xuất hiện trong đời sống dân gian, phản ánh sự gắn kết lâu đời giữa con người và hệ sinh thái sông ngòi. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
#Loài cá hình thù kỳ dị #Chuyển động bơi lùi hiếm gặp #Hoạt động săn mồi ban đêm #Khả năng hấp thụ oxy bổ sung #Giá trị ẩm thực và kinh tế #Gắn bó với văn hóa sông nước

