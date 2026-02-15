Hà Nội

Quả trứng chứa đầy vàng 2.000 năm tuổi khiến chuyên gia sửng sốt

Kho tri thức

Quả trứng chứa đầy vàng 2.000 năm tuổi khiến chuyên gia sửng sốt

Một quả trứng chứa đầy những đồng tiền vàng 2.000 năm tuổi được phát hiện gây ngạc nhiên các chuyên gia.

Thiên Đăng (Theo stilearte)
Lenham là một ngôi làng ở phía đông Kent, trên dãy North Downs, thuộc khu vực trung tâm và chiến lược của đông nam nước Anh, nơi đã hoạt động mạnh mẽ từ Thời Kỳ Đồ Sắt. Ảnh: @Bảo tàng London.
Khi tiến hành dò tìm tại Lenham, các chuyên gia đến từ Bảo Tàng London bất ngờ tìm thấy một vật thể lạ. Ảnh: @Bảo tàng London.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, đó là một quả trứng làm bằng chất liệu đá lửa. Ảnh: @Bảo tàng London.
Quả trứng có khuyết một đầu, được lắp kín bằng đất sét và có phần không gian rỗng bên trong. Ảnh: @Bảo tàng London.
Về niên đại, quả trứng đá lửa này khoảng 2.000 năm tuổi. Ảnh: @Bảo tàng London.
Điều gây ngạc nhiên các chuyên gia là bên trong chứa nhiều đồng tiền xu bằng vàng. Ảnh: @Bảo tàng London.
Chúng bao gồm 35 đồng tiền staters chỉ có họa tiết lạ, không có chữ khắc hay con số, được giấu trong một khối đá lửa và chôn dưới mặt đất. Ảnh: @Bảo tàng London.
Việc nghiên cứu chuyên sâu về nó sẽ giúp kể lại câu chuyện về một nước Anh đầy biến động cách đây 2.000 năm trước. Ảnh: @Bảo tàng London.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: @Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
#Quả trứng #vàng #đồng tiền #đồng xu #đá lửa #kim loại

