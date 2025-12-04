Phẫu thuật 2 thì giải cứu cột sống gù vẹo cho 2 thiếu nữ

Bệnh viện Nhi đồng 1, TP HCM cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật thành công cho 2 trường hợp bị vẹo cột sống nặng hiếm gặp, trả lại dáng đứng cho các bệnh nhi.

Đó là trường hợp bệnh hiếm gặp của em L. (12 tuổi) khi vừa bị nhược cơ, vừa mang đột biến gene liên quan sốt cao ác tính, biến chứng có thể gây ngưng tim, rối loạn đông máu và tử vong ngay trên bàn mổ.

Nhiều bệnh viện trước đó đã từ chối phẫu thuật vì rủi ro gây mê vượt ngưỡng an toàn. Chỉ trong 7 tháng chờ đợi phẫu thuật, độ vẹo cột sống của L tăng nhanh từ 78 độ lên 104 độ, kéo theo đường cong thứ hai 80 độ ở vùng thắt lưng. Mẹ bé từng run rẩy không dám đặt bút ký giấy cam kết phẫu thuật.

Tình trạng gù và cong vẹo cột sống của bệnh nhi - Ảnh BVCC

Khác với bé L., thách thức của bé Y.T (13 tuổi) đến từ thể trạng quá yếu. Bé chỉ nặng 28 kg do suy dinh dưỡng nặng, mắc hội chứng hạn chế hô hấp, cột sống cong đến 128 độ và gù 108 độ khiến lồng ngực bị chèn ép liên tục, chỉ có thể nằm sấp khi ngủ.

Trước khi mổ, bác sĩ phải điều trị dinh dưỡng tích cực trong 4 tháng giúp bé tăng thêm 3 kg để đủ sức khỏe chịu đựng ca phẫu thuật.

Không chỉ chịu đau đớn thể chất, cả hai bé đều bị bạn bè trêu chọc vì hình dạng lưng cong, khiến các em dần thu mình và mất tự tin.

Hình ảnh cột sống cong vẹo trên phim chụp của các bệnh nhi - Ảnh BVCC

ThS.BS.CKII Đặng Khải Minh, Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, ê-kíp quyết định áp dụng "phẫu thuật hai thì" để giải cứu cột sống cho các bệnh nhi. Đây là lần đầu tiên bệnh viện triển khai kỹ thuật này cho các ca vẹo cột sống mức độ nghiêm trọng.

Ở thì đầu, bác sĩ cắt mấu khớp, đặt vít chân cung và sử dụng khung Halo kéo giãn cột sống liên tục trong 2-4 tuần nhằm giúp tủy sống thích nghi.

Ở thì hai, phẫu thuật viên tiến hành nắn chỉnh bằng thanh dọc và hàn xương cố định với sự hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM.

Bệnh nhi gù nặng trước khi phẫu thuật - Ảnh BVCC

Để đảm bảo an toàn, BS Phan Huỳnh Bảo Nghi, Khoa Gây mê Hồi sức, cùng ê-kíp lên nhiều phương án dự phòng, chuẩn bị các loại thuốc đặc biệt để kiểm soát thân nhiệt - kiểm soát tốt gây mê trong suốt 12 giờ phẫu thuật, giúp các bé vượt qua cửa tử an toàn.

Trải qua 2 cuộc đại phẫu kéo dài, từ những cột sống cong vẹo, các bác sĩ đã giúp các bé tự tin đứng thẳng, sinh hoạt bình thường và cao thêm được 10cm. Toàn bộ chi phí điều trị được bệnh viện vận động mạnh thường quân tài trợ.

Theo ThS.BS CKII Đặng Khải Minh, thành công của các ca mổ còn nhờ áp dụng chương trình ERAS (hồi phục sớm sau phẫu thuật). Bệnh viện tối ưu hóa từ khâu dinh dưỡng, tâm lý, gây mê ít xâm lấn đến kiểm soát đau đa mô thức, giúp bệnh nhi rút nội khí quản sớm và vận động trở lại chỉ sau vài ngày.

Bệnh nhân đã tự tin đứng thẳng sau sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Từ năm 2022 đến nay, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã phẫu thuật hơn 30 ca vẹo cột sống, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm phẫu thuật cột sống nhi chuyên sâu của TP HCM, đủ năng lực xử lý các ca bệnh khó.