Phát hiện chiếc thuyền gỗ 1.000 năm tuổi, đồ chơi trẻ em hiếm có

Kho tri thức

Phát hiện chiếc thuyền gỗ 1.000 năm tuổi, đồ chơi trẻ em hiếm có

Các nhà khảo cổ Na Uy tìm thấy chiếc thuyền gỗ nhỏ trong giếng cổ, được cho là đồ chơi trẻ em có niên đại cả nghìn năm gây chấn động giới nghiên cứu.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Bên trong giếng cổ trên khu vực bán đảo Ørland, Na Uy, các nhà khảo cổ học thuộc Bảo tàng Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy bất ngờ tìm thấy một hiện vật cổ xưa, ngộ nghĩnh. Ảnh: @Bảo tàng Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy.
Đó là một chiếc thuyền đồ chơi bằng gỗ bảo quản tốt, được chạm khắc cách đây 1.000 năm trước, thuộc triều đại của Vị Vua Na Uy Olav den Hellige. Ảnh: @Bảo tàng Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy.
Về cơ bản, chiếc thuyền đồ chơi được chạm khắc rất tỉ mỉ. Ảnh: @Bảo tàng Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy.
Nó có mũi thuyền nhô cao và một lỗ ở giữa để có thể lắp cột buồm có cánh buồm. Ảnh: @Bảo tàng Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy.
Các nhà khảo cổ học cho biết trong tuyên bố rằng, chiếc thuyền đồ chơi mỏng manh này có thể được bảo quản tốt như vậy là do mực nước ngầm cao trong giếng cổ nơi nó được tìm thấy.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
