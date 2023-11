Toyota Veloz Cross và Avanza Premio bất ngờ giảm giá tới 70 triệu đồng?

Theo thông tin từ các đại lý chính hãng Toyota Việt Nam, trong tháng 11/2023 này, cặp đôi MPV cỡ nhỏ Toyota Veloz Cross và Avanza Premio sẽ được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ. Trong đó, có 50% là hỗ trợ của Chính phủ dành cho các mẫu xe sản xuất, lắp ráp trong nước. 50% còn lại là hỗ trợ của Toyota Việt Nam và đại lý. Hiện Toyota Veloz Cross tại Việt Nam có giá dao động từ 658 - 698 triệu đồng cho 2 phiên bản. Với chương trình ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, khách hàng sẽ tiết kiệm số tiền từ 66 - 70 triệu đồng khi làm thủ tục đăng ký. Trong khi đó, mức giá xe Toyota Avanza Premio hiện bán ra từ 558 - 598 triệu đồng. Như vậy, số tiền mà khách hàng có thể tiết kiệm khi mua mẫu xe này trong tháng 11/2023 là từ 56 - 60 triệu đồng Chương trình ưu đãi này hứa hẹn sẽ giúp cặp đôi MPV cỡ nhỏ nhà Toyota cải thiện doanh số trong những tháng cuối năm 2023 và cạnh tranh doanh số với những đối thủ cùng phân khúc vốn đang khá chật chội. Toyota Veloz Cross hiện là mẫu MPV bán chạy thứ 2 tại Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2023 với doanh số cộng dồn 6.142 xe, đứng sau Mitsubishi Xpander (14.187 xe). Con số tương ứng của Toyota Avanza Premio là 2.384 xe. Sự thành công của Toyota Veloz Cross bắt nguồn từ yếu tố thương hiệu, cộng với phong cách thiết kế MPV lai SUV khá thể thao và trang bị tiện nghi, an toàn tương đối đầy đủ. Mẫu xe này sở hữu hệ thống đèn LED, màn hình thông tin giải trí 9 inch, phanh tay điện tử, điều hòa tự động và gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense. So với Veloz Cross, Toyota Avanza Premio rẻ hơn đáng kể nên cũng có thiết kế và trang bị kém ấn tượng hơn. Bù lại, Toyota Avanza Premio hiện là một trong những mẫu xe MPV rẻ nhất tại Việt Nam. Có thể kể đến một số trang bị nổi bật của Toyota Avanza Premio như đèn pha LED, vành 16 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch và hệ thống âm thanh 4 loa. Tuy nhiên, xe không có những tính năng an toàn chủ động Toyota Safety Sense như Toyota Veloz Cross và một số đối thủ cùng phân khúc. Tương tự Veloz Cross, Toyota Avanza Premio cũng dùng động cơ xăng có mã hiệu 2NR-VE với 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 105 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại đạt 138 Nm. Nếu như Toyota Veloz Cross chỉ được trang bị hộp số biến thiên vô cấp CVT thì Avanza Premio có thêm phiên bản số sàn. Video: Toyota Veloz và Toyota Avanza có trang bị gì khác biệt?

