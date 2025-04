Porsche 911 992 độ "đồ chơi" 1,8 tỷ của đại gia Hà Nội

Mới đây, Porsche Việt Nam đã chính thức vén màn mẫu xe Porsche 911 992.2 2025 mới với giới truyền thông trong nước, nhìn chung, các phiên bản này đều tăng giá mạnh so với 992.1. Vì thế, rất có thể không ít người sẽ chọn mua xe Porsche 911 992 đã qua sử dụng để tiết kiệm chi phí, và khi bán lại cũng không quá mất giá, thậm chí may mắn có thể là không lỗ. Chẳng hạn như trường hợp của 1 doanh nhân Hà Nội sau khi rao bán chiếc Porsche 911 992 bằng với giá mua, đã may mắn kết nối được với 1 người chơi xe ở Đà Nẵng. Chiếc xe này có ngoại thất màu trắng, nội thất màu đen, và option theo xe khoảng 1,8 tỷ đồng, với trang bị "ăn tiền" là cửa sổ trời. So với phiên bản 991, Porsche 911 phiên bản 992 đã được thay đổi thiết kế của một số chi tiết như cụm đèn hậu, nắp cốp sau và cản sau. Ngoài ra, Porsche 911 thế hệ mới còn được bổ sung đường nằm ngang nối giữa 2 cụm đèn hậu. Chắn bùn sau rộng. Porsche 911 thế hệ 992 được trang bị động cơ 6 xi-lanh, dung tích 3.0 lít, tăng áp kép, sản sinh công suất tối đa 385 mã lực, tăng 15 mã lực so với thế hệ cũ. Porsche 911 Carrera giờ đây chỉ mất thời gian 3,7 giây để có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 308 km/h. Video: Ngắm siêu xe Porsche 911 992 tại Việt Nam.

