Video

Nữ du khách bị báo tuyết tấn công vào mặt khi đang cố gắng chụp ảnh

Một du khách Trung Quốc đã bị một con báo tuyết tấn công sau khi tiếp cận con vật để chụp ảnh.

Trường Hân dịch

Một du khách đã bị báo tuyết tấn công sau khi đến quá gần con vật để chụp ảnh tại một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở Trung Quốc, theo Petapixel.

Video: @NatureChapter /X

Vụ việc xảy ra vào khoảng 19:00 ngày 23 tháng 1 tại khu vực làng Talat thuộc Công viên địa chất toàn cầu Keketuohai của UNESCO ở huyện Funyun, Trung Quốc, theo nhiều nguồn tin truyền thông. Đoạn video ghi lại hình ảnh con báo tuyết và hậu quả của vụ tấn công đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Một du khách đã bắt gặp con vật quý hiếm này khi đang trở về khách sạn tại một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết gần đó vào thứ Sáu. Con báo tuyết đang nằm nghỉ trên tuyết, và ban đầu du khách cố gắng chụp ảnh nó từ xa. Khi thấy con vật ở quá xa để có thể chụp được hình ảnh rõ nét, cô ấy được cho là đã tiến lại gần hơn. Theo các báo cáo, cô ấy đã đến gần con báo tuyết ở khoảng cách khoảng 3 mét trước khi nó bất ngờ lao về phía cô.

Con vật đã vồ lấy mặt nữ du khách, hất ngã cô xuống đất. Cô ấy đội mũ bảo hiểm, giúp ngăn ngừa những chấn thương nghiêm trọng hơn. Một huấn luyện viên trượt tuyết tại hiện trường đã can thiệp, dùng gậy trượt tuyết xua đuổi con báo tuyết đi. Nữ du khách bị thương đã được đưa đến Bệnh viện Nhân dân huyện Phúc Vân để điều trị.

Cục Lâm nghiệp và Thảo nguyên huyện Phúc Vân, cùng với các cơ quan văn hóa và du lịch của huyện, đã xác nhận vụ việc. Họ cho biết người trượt tuyết hiện đang trong tình trạng ổn định. Chính quyền cho biết các cuộc tuần tra an toàn và các biện pháp bảo vệ trong khu vực đã được tăng cường, cùng với việc nâng cao nhận thức cộng đồng. Các quan chức cũng kêu gọi người dân và du khách giữ khoảng cách an toàn với động vật hoang dã và báo cáo bất kỳ trường hợp chạm trán nào cho cảnh sát.

Báo tuyết là một trong những loài mèo lớn khó bắt gặp nhất thế giới, nổi tiếng với khả năng ngụy trang và tính nhút nhát. Theo Tổ chức Bảo tồn Báo tuyết (Snow Leopard Trust), Trung Quốc là nơi sinh sống của quần thể báo tuyết hoang dã lớn nhất toàn cầu, chiếm khoảng 60% tổng số báo tuyết trên thế giới. Tại Trung Quốc, báo tuyết được xếp vào diện bảo vệ “hạng nhất”, cấp độ bảo vệ động vật hoang dã cao nhất trong nước.

Các vụ tấn công người của báo tuyết được coi là cực kỳ hiếm gặp ở Trung Quốc. Con báo tuyết liên quan đến vụ việc được cho là đã được khách sạn trong khu vực phát hiện vào ngày hôm trước gần một bãi cỏ. Nhân viên trong khu vực tin rằng con báo tuyết đã gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thức ăn do thời tiết lạnh gần đây và do đó đã đi tìm thức ăn trong khu dân cư.

