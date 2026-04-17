Nhà đầu tư chung cư vùng ven Hà Nội chật vật cắt lỗ hàng trăm triệu
Thị trường chung cư vùng ven Hà Nội suy yếu, nhà đầu tư gặp khó khăn khi phải giảm giá từ 100-500 triệu đồng để bán được hàng.
Bộ Tài chính đề xuất miễn thuế doanh nghiệp nhỏ từ 2026
Bộ Tài chính vừa có đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ có doanh thu dưới ngưỡng nhất định.
Giá diesel giảm mạnh 1.920 đồng/lít, xăng tăng nhẹ từ 16/4
Từ ngày 16/4, giá dầu diesel giảm mạnh còn xăng RON 95-III tăng nhẹ, ảnh hưởng đến thị trường nhiên liệu trong nước.
Xích lô 'độ' điện hoạt động trái phép tại Hà Nội: Nguy cơ tai nạn
Xích lô tự độ điện hoạt động trái phép tại phố cổ Hà Nội, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và chưa được cấp phép, gây lo ngại cho người dân.
Khánh Hòa: Sông Kim Bồng đổi màu đen kịt, rác ngập tràn
Sông Kim Bồng đoạn qua chợ Phương Sài ô nhiễm nghiêm trọng với nước đen, rác ngập. Chính quyền phường Tây Nha Trang đã vào cuộc khẩn cấp.
Bộ Công Thương đặt mục tiêu 50% xe buýt, taxi điện trước 2030
Bộ Công Thương đặt mục tiêu đến năm 2030, 50% phương tiện giao thông công cộng sẽ là xe điện, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
BHXH Hà Nội: Tự ý nghỉ việc sẽ mất trợ cấp thất nghiệp
Ngày 15/04/2026, Bảo hiểm xã hội Hà Nội cảnh báo người lao động tự ý nghỉ việc sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo luật Việc làm 2025.
Mỹ huy động 10.000 quân phong tỏa Hormuz, chặn tàu dầu Iran quay đầu
Mỹ huy động lực lượng lớn phong tỏa eo biển Hormuz, chặn tàu dầu Iran, phản ứng mạnh mẽ trước hoạt động tại khu vực chiến lược này.
26 ngân hàng giảm lãi suất huy động, mở đường cho lãi vay giảm sâu
Ngân hàng Nhà nước công bố 26 ngân hàng thương mại giảm lãi suất gửi tiền, tạo điều kiện giảm lãi vay mạnh mẽ cho khách hàng.
Từ 15/4/2026: SIM không xác thực trên VNeID sẽ bị khóa gọi đi
Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu mọi thuê bao di động phải xác thực chính chủ qua VNeID từ 15/4/2026. SIM không xác thực sẽ bị khóa dịch vụ gọi đi ngay lập tức.