Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Danh tính nàng Á hậu mang quân hàm thiếu úy "lọt top tìm kiếm" với Đình Bắc

Cộng đồng trẻ

Danh tính nàng Á hậu mang quân hàm thiếu úy "lọt top tìm kiếm" với Đình Bắc

Một trong những khoảnh khắc được netizen chia sẻ chính là Đình Bắc ngồi cạnh một người đẹp sinh năm 2003 - Á hậu Châu Anh.

Thiên Anh
Mới đây, Đình Bắc gây chú ý khi tham gia nhận giải thưởng tại Gala Cúp Chiến thắng 2025 diễn ra ở Hà Nội. Một trong những khoảnh khắc đang được netizen chia sẻ nhiều trên mạng xã hội chính là lúc nam tiền đạo quê Nghệ An ngồi cạnh một người đẹp sinh năm 2003 - Á hậu Châu Anh. Cả hai có nhiều tương tác đáng chú ý như tíu tít trò chuyện, chụp hình chung.
Mới đây, Đình Bắc gây chú ý khi tham gia nhận giải thưởng tại Gala Cúp Chiến thắng 2025 diễn ra ở Hà Nội. Một trong những khoảnh khắc đang được netizen chia sẻ nhiều trên mạng xã hội chính là lúc nam tiền đạo quê Nghệ An ngồi cạnh một người đẹp sinh năm 2003 - Á hậu Châu Anh. Cả hai có nhiều tương tác đáng chú ý như tíu tít trò chuyện, chụp hình chung.
Và khoảnh khắc Đình Bắc lên nhận giải VĐV trẻ của năm, Đội tuyển của năm (đội tuyển U22 Việt Nam giành HCV tại SEA Games 33) thì Á hậu Châu Anh chính là người được giao nhiệm vụ công bố. Tạo nên khoảnh khắc cả hai đứng chung một khung hình ngay cả trên sân khấu.
Và khoảnh khắc Đình Bắc lên nhận giải VĐV trẻ của năm, Đội tuyển của năm (đội tuyển U22 Việt Nam giành HCV tại SEA Games 33) thì Á hậu Châu Anh chính là người được giao nhiệm vụ công bố. Tạo nên khoảnh khắc cả hai đứng chung một khung hình ngay cả trên sân khấu.
Từ khóa "Đình Bắc và Châu Anh", "Châu Anh Đình Bắc" cũng đang lọt top tìm kiếm trên MXH, nhiều người tò mò tìm kiếm, khen ngợi chỉ đứng - ngồi cạnh thôi mà cũng viral.
Từ khóa "Đình Bắc và Châu Anh", "Châu Anh Đình Bắc" cũng đang lọt top tìm kiếm trên MXH, nhiều người tò mò tìm kiếm, khen ngợi chỉ đứng - ngồi cạnh thôi mà cũng viral.
Danh tính của Châu Anh - cũng như profile của người đẹp này cũng được cộng đồng mạng quan tâm, tìm kiếm.
Danh tính của Châu Anh - cũng như profile của người đẹp này cũng được cộng đồng mạng quan tâm, tìm kiếm.
Trần Ngọc Châu Anh (quê Hà Nội) sinh năm 2003 là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024. Châu Anh sinh ra trong gia đình có bố mẹ, chị gái và anh rể đều là quân nhân.
Trần Ngọc Châu Anh (quê Hà Nội) sinh năm 2003 là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024. Châu Anh sinh ra trong gia đình có bố mẹ, chị gái và anh rể đều là quân nhân.
Hiện tại, Châu Anh cũng đang mang quân hàm Thiếu úy, học tập tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.
Hiện tại, Châu Anh cũng đang mang quân hàm Thiếu úy, học tập tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.
Người đẹp đồng thời đang theo học chuyên ngành piano tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Cô cũng giành được giải cao trong các cuộc thi âm nhạc, tiếng Anh tại trường.
Người đẹp đồng thời đang theo học chuyên ngành piano tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Cô cũng giành được giải cao trong các cuộc thi âm nhạc, tiếng Anh tại trường.
Châu Anh sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, chiều cao lên đến 1m7. Trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, người đẹp này gây chú ý với ngoại hình sáng sân khấu, kỹ năng trình diễn ấn tượng. Ở cô luôn toát lên vẻ khỏe khoắn, năng động, tươi tắn…
Châu Anh sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, chiều cao lên đến 1m7. Trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, người đẹp này gây chú ý với ngoại hình sáng sân khấu, kỹ năng trình diễn ấn tượng. Ở cô luôn toát lên vẻ khỏe khoắn, năng động, tươi tắn…
Sau khi đạt ngôi vị cao tại cuộc thi, Châu Anh vẫn tiếp tục sự nghiệp học tập, đồng thời tham gia các sự kiện, hoạt động chính ở Hà Nội.
Sau khi đạt ngôi vị cao tại cuộc thi, Châu Anh vẫn tiếp tục sự nghiệp học tập, đồng thời tham gia các sự kiện, hoạt động chính ở Hà Nội.
Nhan sắc ngọt ngào của Châu Anh. Ảnh: FBNV.
Nhan sắc ngọt ngào của Châu Anh. Ảnh: FBNV.
Thiên Anh
#Danh tính Á hậu Châu Anh #Nàng Á hậu quân hàm thiếu úy #Đình Bắc và Á hậu #Khoảnh khắc mạng xã hội #Người đẹp sinh năm 2003 #Á hậu

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT