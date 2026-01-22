Hà Nội

'Hot girl bắn cung' Đỗ Thị Ánh Nguyệt tung ảnh cưới cực mê

Cộng đồng trẻ

Bộ ảnh cưới của VĐV bắn cung Đỗ Thị Ánh Nguyệt và VĐV cầu lông Lê Đức Phát thu hút sự chú ý.

Thiên Anh
Trong bộ ảnh, Ánh Nguyệt lựa chọn thiết kế váy cưới cúp ngực đính kết tinh tế, tôn lên vóc dáng thanh thoát. Lối trang điểm nhẹ nhàng cùng mái tóc búi gọn giúp cô toát lên vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính nhưng vẫn sang trọng.
Sánh đôi bên Ánh Nguyệt là chú rể Lê Đức Phát trong bộ vest lịch lãm, cặp đôi ghi điểm bởi sự ăn ý và thần thái hạnh phúc, đúng với tinh thần một lễ cưới trẻ trung, hiện đại.
Bên cạnh những lời khen ngợi về nhan sắc cô dâu, nhiều khán giả còn bày tỏ sự bất ngờ khi “hot girl bắn cung” ngoài đời lại mang nét đẹp mềm mại, khác hẳn hình ảnh quyết liệt, bản lĩnh quen thuộc trên các đấu trường thể thao quốc tế.
Không ít bình luận cho rằng Ánh Nguyệt là minh chứng rõ nét cho hình ảnh nữ vận động viên thế hệ mới: vừa tài năng, vừa truyền cảm hứng tích cực về lối sống và tình yêu.
Trong những ngày đầu năm nay, Đức Phát thông báo cầu hôn thành công Ánh Nguyệt. Theo dòng chú thích bộ hình mà VĐV cầu lông đăng tải, buổi lễ cầu hôn diễn ra vào cuối năm ngoái.
Cặp đôi tận hưởng bữa tối ấm áp tại nhà hàng, Ánh Nguyệt đeo chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay áp út, nở nụ cười rạng rỡ, thể hiện đã đồng ý với lời hỏi cưới của bạn trai. Nhiều người thân, bạn bè gửi lời chúc mừng đến cặp đôi, mong chờ đám cưới sớm diễn ra.
Trước đó, Ánh Nguyệt và Đức Phát được xem như một trong những cặp đôi đẹp của làng thể thao Việt. Cả 2 đều tham gia Thế vận hội Olympic Paris năm 2024, được “chọn mặt gửi vàng” cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam. Ngày 19/9/2024, cặp đôi chính thức đăng tải dòng trạng thái công khai hẹn hò trên trang cá nhân.
Cả 2 nhận về nhiều lời chúc mừng của gia đình, bạn bè và người hâm mộ. Đều hoạt động trong lĩnh vực thể thao, Đức Phát và Ánh Nguyệt luôn ủng hộ sự nghiệp thi đấu của đối phương. Ngay sau khi công khai bên nhau, Ánh Nguyệt lập tức chia sẻ khoảnh khắc đi cổ vũ nửa kia thi đấu, tiếp sức cho đối phương.
Ngày 15/1, Đức Phát gây chú ý khi đăng tải bài viết chúc mừng sinh nhật bạn gái. Vì tính chất công việc, Ánh Nguyệt và bạn trai phải đón sinh nhật xa, không thể bên nhau trong ngày này. Theo những hình ảnh được chia sẻ trên trang cá nhân, Đức Phát đã gửi hoa và bánh kem, chúc mừng ngày nửa kia bước sang tuổi 25.
#Ảnh cưới thể thao #Đỗ Thị Ánh Nguyệt #VĐV bắn cung #Lễ cưới thể thao #Ảnh cưới nổi bật #ảnh cưới

