'Hot girl bắn cung' Đỗ Thị Ánh Nguyệt tung ảnh cưới cực mê

Bộ ảnh cưới của VĐV bắn cung Đỗ Thị Ánh Nguyệt và VĐV cầu lông Lê Đức Phát thu hút sự chú ý.
Bánh mì heo quay bất ngờ vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng ẩm thực Việt Nam của TasteAtlas, vượt qua phở bò và bún chả quen thuộc.
Kỷ niệm 2 năm ngày cưới, Ngọc Huyền của Thương ngày nắng về chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng.
Nằm giữa phố phường nhộn nhịp của Hà Nội, chùa Liên Phái lưu giữ nhiều lớp trầm tích lịch sử và văn hóa của kinh thành Thăng Long xưa.
NASA đã quyết định phóng tàu vũ trụ để thực hiện sứ mệnh Artemis II vào ngày 6/2 với sự tham gia của 4 phi hành gia, bao gồm Christina Koch.
250 GTO là một "kỳ lân" thật sự, và chiếc Ferrari 250 GTO duy nhất từng được xuất xưởng màu trắng này có giá tới 38,5 triệu USD (khoảng hơn 1.000 tỷ đồng).
Hình ảnh về căn phòng trọ ngập rác được cho là của một nam sinh đang viral khắp mạng xã hội, nhận về 'cơn bão' chỉ trích từ cộng đồng mạng.
Bị mỉa mai vì là con gái chơi game FPS, hot girl CFL Pu Nè thẳng thắn phản bác anti-fan, nhận về làn sóng đồng tình mạnh mẽ từ game thủ.
YouTube vừa công bố nhiều cập nhật quan trọng, giúp cha mẹ kiểm soát nội dung và thời gian xem của thanh thiếu niên an toàn, chủ động hơn.
Tử vi cho biết, 4 con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, tiền bạc khấm khá, cơ hội làm giàu đến bất ngờ trong thời gian tới.
Phát hiện kèn đồng cổ xưa có thể liên quan đến nữ hoàng Boudica, giúp các nhà sử học khám phá âm nhạc và chiến tranh của bộ tộc Celtic cổ đại.
Hà Nội ứng dụng hệ thống camera AI kích hoạt 'làn sóng xanh' giúp dẫn đoàn, giảm ùn tắc và đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thời gian diễn ra Đại hội.
Bạch đậu khấu - loại gia vị đắt thứ 3 thế giới, đang mang lại nguồn thu ngày càng lớn cho Việt Nam.
Theo chuyên gia Ukraine, xe tăng sẽ không tồn tại trong chiến tranh hiện đại, khi UAV FPV có thể tiêu diệt chúng ở khoảng cách 10-15 km tính từ tiền tuyến.
Theo quan niệm phong thủy, không phải loại cây nào cũng phù hợp để trồng trong khuôn viên nhà ở, đặc biệt là vào dịp đầu năm.
Một lỗ hổng mang tên WhisperPair cho phép chiếm quyền tai nghe Bluetooth dùng Google Fast Pair, mở đường cho nghe lén và theo dõi vị trí người dùng.
Amarna là thành phố cổ đặc biệt của Ai Cập, gắn liền với cuộc cải cách tôn giáo táo bạo nhất lịch sử nền văn minh này.
Vào tối 19/1 (giờ địa phương), người dân tại nhiều khu vực ở Vương quốc Anh chiêm ngưỡng hiện tượng cực quang Bắc bán cầu tuyệt đẹp với nhiều màu sắc rực rỡ.
Giữa khung cảnh tuyết rơi lạnh giá, Valent Woo chứng minh đẳng cấp 'nữ thần gợi cảm' với bộ cánh mỏng manh khoe khéo vòng eo con kiến vạn người mê.
Nằm trong quần thể Tràng An (Ninh Bình), dãy nhà cổ soi bóng bên dòng sông xanh biếc bất ngờ gây sốt mạng xã hội, trở thành điểm “sống ảo” hút du khách trẻ.
Trong loạt ảnh mới, nàng rich kid đình đám Hà thành Lê Gia Linh đã 'đốn tim' fan bằng một bộ ảnh mang phong cách nàng thơ, nhẹ nhàng nhưng đầy mê hoặc.